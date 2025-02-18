18 февраля 2025

В Москве потребовали доклад о ситуации с челябинским бойцом СВО, у которого вымогают деньги

В СКР начали проверку по факту вымогательства у бойца СВО из Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Глава СК РФ заинтересовался ситуацией с челябинским бойцом СВО Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения прав многодетного отца, бойца СВО из Челябинской области. Руководитель ведомства отреагировал после публикации URA.RU, в которой говорится о бывшем военнослужащем спецоперации, вынужденном платить дань ростовщикам. Об этом сообщается в telegram-канале СК РФ.

«Глава ведомства дал поручение и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову организовать по данному факту процессуальную проверку. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении Следственного комитета.

О проверке фактов предполагаемого вымогательства денег у бойца СВО в Катав-Ивановском районе заявили и в пресс-службе Главного управления МВД по Челябинской области. Правоохранители установили личности всех участников конфликта.

Как сообщало URA.RU ранее, бывший боец спецоперации и отец четырех детей Артур Мингалеев дважды в месяц платит дань ростовщикам. Супруга челябинца скончалась от онкологии. Мужчина вынужден каждый месяц перечислять по 15-20 тысяч рублей кредиторам, опасаясь за жизнь мальчиков.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения прав многодетного отца, бойца СВО из Челябинской области. Руководитель ведомства отреагировал после публикации URA.RU, в которой говорится о бывшем военнослужащем спецоперации, вынужденном платить дань ростовщикам. Об этом сообщается в telegram-канале СК РФ. «Глава ведомства дал поручение и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову организовать по данному факту процессуальную проверку. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении Следственного комитета. О проверке фактов предполагаемого вымогательства денег у бойца СВО в Катав-Ивановском районе заявили и в пресс-службе Главного управления МВД по Челябинской области. Правоохранители установили личности всех участников конфликта. Как сообщало URA.RU ранее, бывший боец спецоперации и отец четырех детей Артур Мингалеев дважды в месяц платит дань ростовщикам. Супруга челябинца скончалась от онкологии. Мужчина вынужден каждый месяц перечислять по 15-20 тысяч рублей кредиторам, опасаясь за жизнь мальчиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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