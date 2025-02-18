В Москве потребовали доклад о ситуации с челябинским бойцом СВО, у которого вымогают деньги

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения прав многодетного отца, бойца СВО из Челябинской области. Руководитель ведомства отреагировал после публикации URA.RU, в которой говорится о бывшем военнослужащем спецоперации, вынужденном платить дань ростовщикам. Об этом сообщается в telegram-канале СК РФ.
«Глава ведомства дал поручение и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову организовать по данному факту процессуальную проверку. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении Следственного комитета.
О проверке фактов предполагаемого вымогательства денег у бойца СВО в Катав-Ивановском районе заявили и в пресс-службе Главного управления МВД по Челябинской области. Правоохранители установили личности всех участников конфликта.
Как сообщало URA.RU ранее, бывший боец спецоперации и отец четырех детей Артур Мингалеев дважды в месяц платит дань ростовщикам. Супруга челябинца скончалась от онкологии. Мужчина вынужден каждый месяц перечислять по 15-20 тысяч рублей кредиторам, опасаясь за жизнь мальчиков.
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