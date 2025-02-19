Социальные пенсии проиндексируют на 14,75% с 1 апреля

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2025 году она составит 14,75%», — сообщил министр Котяков, заявление пресс-службы находится в распоряжении URA.RU. По его словам, на индексацию в федеральном бюджете выделено около 85 миллиардов рублей. Повышение социальных пенсий коснется примерно 4,2 миллиона человек, что способствует улучшению их финансового положения.
По его словам, с 1 апреля намечено повышение пенсионных выплат, которое коснется около 3,5 миллионов получателей социальных пенсий. Кроме того, увеличение пенсии предусмотрено для приблизительно 700 тысяч человек, получающих государственное пенсионное обеспечение. Среди них — участники Великой Отечественной войны, лица, удостоенные наградных знаков «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда». Также увеличение затронет граждан, пострадавших от радиационных или техногенных катастроф, их семьи, а также работников летно-испытательных служб и другие категории граждан.
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