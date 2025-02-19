ФСБ задержала двух участников ИГИЛ* в Ингушетии

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Сотрудники ФСБ задержали участников ИГИЛ*, которых хотели вовлечь в теракты
Сотрудники ФСБ задержали участников ИГИЛ*, которых хотели вовлечь в теракты Фото:

Сотрудники ФСБ задержали двух участников ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ) в Ингушетии — 25-летнего Азамата и 29-летнего Зураба, их фамилии не сообщаются. Об этом заявил источник в силовых структурах.

«Сотрудники ФСБ задержали двух участников ИГИЛ в Ингушетии», — отметили в РЕН ТВ со ссылкой на источник в силовых структурах. Сообщается, что Азамат и Зураб попали под влияние радикалов во время прохождения религиозного обучения за рубежом. По возвращению в РФ мужчины дали присягу запрещенной организации. Зарубежные кураторы планировали привлечь их к организации терактов, заключили в издании.

* Исламское государство (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ

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Сотрудники ФСБ задержали двух участников ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ) в Ингушетии — 25-летнего Азамата и 29-летнего Зураба, их фамилии не сообщаются. Об этом заявил источник в силовых структурах. «Сотрудники ФСБ задержали двух участников ИГИЛ в Ингушетии», — отметили в РЕН ТВ со ссылкой на источник в силовых структурах. Сообщается, что Азамат и Зураб попали под влияние радикалов во время прохождения религиозного обучения за рубежом. По возвращению в РФ мужчины дали присягу запрещенной организации. Зарубежные кураторы планировали привлечь их к организации терактов, заключили в издании. * Исламское государство (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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