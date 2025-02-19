ФСБ задержала двух участников ИГИЛ* в Ингушетии

Сотрудники ФСБ задержали двух участников ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ) в Ингушетии — 25-летнего Азамата и 29-летнего Зураба, их фамилии не сообщаются. Об этом заявил источник в силовых структурах.
«Сотрудники ФСБ задержали двух участников ИГИЛ в Ингушетии», — отметили в РЕН ТВ со ссылкой на источник в силовых структурах. Сообщается, что Азамат и Зураб попали под влияние радикалов во время прохождения религиозного обучения за рубежом. По возвращению в РФ мужчины дали присягу запрещенной организации. Зарубежные кураторы планировали привлечь их к организации терактов, заключили в издании.
* Исламское государство (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ
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