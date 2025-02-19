Путин поручил развивать в РФ производство гражданских и военных беспилотников

Президент РФ Владимир Путин поручил развивать производство как военных, так и гражданских беспилотников. Об этом сообщил глава государства во время визита на научно-производственное предприятие «Радар ммс» в Санкт-Петербурге.
«Необходимо активно развивать оба этих направления (производство гражданских и военных БПЛА, — прим. URA.RU). Об этом мы неоднократно говорили», — заявил Владимир Путин, трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24». Глава государства отметил, что «Радар ммс» создает эффективные беспилотники как гражданского сектора, так и для ВС РФ.
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