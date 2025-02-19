Путин поручил развивать в РФ производство гражданских и военных беспилотников

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Путин заявил о необходимости развивать производство БПЛА
Путин заявил о необходимости развивать производство БПЛА Фото:

Президент РФ Владимир Путин поручил развивать производство как военных, так и гражданских беспилотников. Об этом сообщил глава государства во время визита на научно-производственное предприятие «Радар ммс» в Санкт-Петербурге.

«Необходимо активно развивать оба этих направления (производство гражданских и военных БПЛА, — прим. URA.RU). Об этом мы неоднократно говорили», — заявил Владимир Путин, трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24». Глава государства отметил, что «Радар ммс» создает эффективные беспилотники как гражданского сектора, так и для ВС РФ.

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Президент РФ Владимир Путин поручил развивать производство как военных, так и гражданских беспилотников. Об этом сообщил глава государства во время визита на научно-производственное предприятие «Радар ммс» в Санкт-Петербурге. «Необходимо активно развивать оба этих направления (производство гражданских и военных БПЛА, — прим. URA.RU). Об этом мы неоднократно говорили», — заявил Владимир Путин, трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24». Глава государства отметил, что «Радар ммс» создает эффективные беспилотники как гражданского сектора, так и для ВС РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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