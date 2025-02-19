Дрон ВСУ атаковал автобус в селе Колыхалино (Белгородская область), в результате этого погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Колыхалино Валуйского округа служебный автобус атакован дроном ВСУ. Снова случилась беда, самое страшное — погиб мирный житель», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавший скончался от полученных ран до приезда медиков.
Также, по его словам, пострадала женщина-пассажир автобуса. Ее госпитализировали с осколочными ранами головы и руки.
На месте работают оперслужбы. Уточняется информация о последствиях.
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