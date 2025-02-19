Беспилотник ВСУ убил пассажира автобуса в Белгородской области. Фото

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Из-за атаки украинского БПЛА погиб мужчина и ранена женщина в белгородском селе
Из-за атаки украинского БПЛА погиб мужчина и ранена женщина в белгородском селе Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Дрон ВСУ атаковал автобус в селе Колыхалино (Белгородская область), в результате этого погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. 

«В селе Колыхалино Валуйского округа служебный автобус атакован дроном ВСУ. Снова случилась беда, самое страшное — погиб мирный житель», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавший скончался от полученных ран до приезда медиков. 

Также, по его словам, пострадала женщина-пассажир автобуса. Ее госпитализировали с осколочными ранами головы и руки. 

На месте работают оперслужбы. Уточняется информация о последствиях.

Автобус в белгородской области был атакован ВСУ
Автобус в белгородской области был атакован ВСУ
Фото:

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Дрон ВСУ атаковал автобус в селе Колыхалино (Белгородская область), в результате этого погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.  «В селе Колыхалино Валуйского округа служебный автобус атакован дроном ВСУ. Снова случилась беда, самое страшное — погиб мирный житель», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавший скончался от полученных ран до приезда медиков.  Также, по его словам, пострадала женщина-пассажир автобуса. Ее госпитализировали с осколочными ранами головы и руки.  На месте работают оперслужбы. Уточняется информация о последствиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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