На Первом канале призвали посадить свердловских чиновников

Ведущий программы «Мужское/Женское» Александр Гордон предложил посадить чиновников из администрации Каменска-Уральского, которые много лет не могут решить вопрос с расселением аварийного дома. Запись шоу опубликована на сайте Первого канала.
«Вы хотите ремонт? У нас нет денег на ремонт, но вот у нас есть комната, которая чуть-чуть лучше, чем ваша... вот туда не хотите переехать? Это не ужас, это сажать надо», — отреагировал Гордон на рассказ жительницы дома, которой администрация города Каменска-Уральского предложила поменять комнату в аварийном доме на другую в том же самом здании.
Ведущий подчеркнул, что условия, в которых приходится жить местным жителям, включая детей, инвалидов и пенсионеров, являются нечеловеческими. Гордон осудил администрацию за игнорирование просьб о помощи и предложение решений, которые не улучшают ситуацию.
«Это уже повод обратиться в прокуратуру. Мы видели состояние дома. За четыре года после капитального ремонта можно привести дома в такое состояние? Ответ — нет», — возмутился ведущий, когда увидел документы о якобы прошедшем капитальном ремонте. В эфире программы «Мужское/Женское» ведущие критиковали бездействие администрации.
Жители общежития жалуются на плесень, грибок и разрушенные входные группы, а также на опасности, связанные с несоответствующей нормам электропроводкой. Такие условия создают серьезные риски для здоровья и безопасности проживающих. Ведущие программы и эксперты пообещали жителям дома помочь в решении вопроса.
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