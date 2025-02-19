Власти США попеняли Зеленскому за критику Трампа

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Зеленский позволял себе обливать грязью Трампа
Зеленский позволял себе обливать грязью Трампа Фото:

Если президент Украины Владимир Зеленский продолжит публично критиковать лидера США Дональда Трампа, то это может навредить ему. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британской газете Daily Mail.

«Идея о том, что Зеленский изменит мнение президента, критикуя его в публичном пространстве, — все, кто знает Трампа, скажут вам, что это ужасный способ взаимодействовать с этой администрацией», — сказал Вэнс. Он добавил, что позиция американского лидера не основана на «дезинформации» со стороны России, как заявлял Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что снять его с поста президента не получится. Так он прокомментировал слова главы Трампа о том, что на Украине необходимо провести выборы.

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Если президент Украины Владимир Зеленский продолжит публично критиковать лидера США Дональда Трампа, то это может навредить ему. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британской газете Daily Mail. «Идея о том, что Зеленский изменит мнение президента, критикуя его в публичном пространстве, — все, кто знает Трампа, скажут вам, что это ужасный способ взаимодействовать с этой администрацией», — сказал Вэнс. Он добавил, что позиция американского лидера не основана на «дезинформации» со стороны России, как заявлял Зеленский. Ранее Зеленский заявил, что снять его с поста президента не получится. Так он прокомментировал слова главы Трампа о том, что на Украине необходимо провести выборы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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