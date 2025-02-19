Власти США попеняли Зеленскому за критику Трампа

Если президент Украины Владимир Зеленский продолжит публично критиковать лидера США Дональда Трампа, то это может навредить ему. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британской газете Daily Mail.
«Идея о том, что Зеленский изменит мнение президента, критикуя его в публичном пространстве, — все, кто знает Трампа, скажут вам, что это ужасный способ взаимодействовать с этой администрацией», — сказал Вэнс. Он добавил, что позиция американского лидера не основана на «дезинформации» со стороны России, как заявлял Зеленский.
Ранее Зеленский заявил, что снять его с поста президента не получится. Так он прокомментировал слова главы Трампа о том, что на Украине необходимо провести выборы.
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