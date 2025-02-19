Трамп разочарован реакцией Киева на предложения о возмещении вложенных средств

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что уничижительное послание американского лидера для президента Украины Владимира Зеленского стало реакцией на разочарование позицией Киева по вопросу компенсации Штатам. Об этом Уолц заявил телеканалу Fox News.
«Администрация США разочарована тем, как в последнюю неделю произошла эскалация риторики. Трамп не потерпит подобного», — заявил Уолц в интервью телеканалу Fox News, комментируя публикацию Трампа, в которой он назвал Зеленского «неудавшимся комедиантом» и «диктатором».
Советник Трампа отметил, что США предлагают инвестиции в инфраструктуру Украины, а чиновники ЕС дают Украине в долг в счет замороженных активов РФ. Уолц заявил, что «эпоха бесконечной разрушительной войны со смертью и разрушением с каждой стороны, завершена».
В соцсети Truth Social Трамп ранее назвал Зеленского «диктатором без выборов» и отметил, что тот не стремится к проведению голосования на Украине. Он напомнил, что украинский лидер убедил США потратить 350 миллиардов долларов и часть этих денег «пропала», пишет телеканал 360.
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