Президент России Владимир Путин наградил бойца из села Барда (Пермский край) Альгиза Валитова за самоотверженность, проявленные на специальной военной операции. Об этом сообщила администрация Бардымского муниципального округа.
«Наш земляк Альгиз Валитов, выполняя боевое задание в зоне проведения СВО, продемонстрировал свой профессионализм, проявил мужество и самоотверженность. Наша страна может быть горда своими защитниками!» — сообщает администрация округа в соцсети «ВКонтакте».
Указом президента России военнослужащему присвоили орден Мужества. Фото героя администрация округа опубликовала в соцсетях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!