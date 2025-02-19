Путин наградил бойца из Пермского края орденом Мужества. Фото

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Военнослужащему присвоили высокую госнаграду — орден Мужества
Военнослужащему присвоили высокую госнаграду — орден Мужества Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин наградил бойца из села Барда (Пермский край) Альгиза Валитова за самоотверженность, проявленные на специальной военной операции. Об этом сообщила администрация Бардымского муниципального округа.

«Наш земляк Альгиз Валитов, выполняя боевое задание в зоне проведения СВО, продемонстрировал свой профессионализм, проявил мужество и самоотверженность. Наша страна может быть горда своими защитниками!» — сообщает администрация округа в соцсети «ВКонтакте».

Указом президента России военнослужащему присвоили орден Мужества. Фото героя администрация округа опубликовала в соцсетях.

Военнослужащему присвоили высокую государственную награду
Военнослужащему присвоили высокую государственную награду
Фото:

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Президент России Владимир Путин наградил бойца из села Барда (Пермский край) Альгиза Валитова за самоотверженность, проявленные на специальной военной операции. Об этом сообщила администрация Бардымского муниципального округа. «Наш земляк Альгиз Валитов, выполняя боевое задание в зоне проведения СВО, продемонстрировал свой профессионализм, проявил мужество и самоотверженность. Наша страна может быть горда своими защитниками!» — сообщает администрация округа в соцсети «ВКонтакте». Указом президента России военнослужащему присвоили орден Мужества. Фото героя администрация округа опубликовала в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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