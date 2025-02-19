19 февраля 2025

Маск выдвинул жесткие требования Зеленскому

Маск потребовал от Зеленского восстановить свободу прессы и провести выборы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Илон Маск накинулся с критикой на Зеленского
Илон Маск накинулся с критикой на Зеленского Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский должен восстановить свободу прессы и провести выборы, чтобы представлять волю народа. Такое мнение высказал американский миллиардер Илон Маск в социальной сети X.

«Зеленский не может претендовать на то, чтобы представлять волю народа Украины, если он не восстановит свободу прессы и не прекратит отменять выборы!» — написал Маск в соцсети. 

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал Зеленского за высказывания последнего про лидера США Дональда Трампа. Политик заявил, что критика — ужасный способ взаимодействия с американской администрацией. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский должен восстановить свободу прессы и провести выборы, чтобы представлять волю народа. Такое мнение высказал американский миллиардер Илон Маск в социальной сети X. «Зеленский не может претендовать на то, чтобы представлять волю народа Украины, если он не восстановит свободу прессы и не прекратит отменять выборы!» — написал Маск в соцсети.  Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал Зеленского за высказывания последнего про лидера США Дональда Трампа. Политик заявил, что критика — ужасный способ взаимодействия с американской администрацией. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...