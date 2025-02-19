Маск выдвинул жесткие требования Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский должен восстановить свободу прессы и провести выборы, чтобы представлять волю народа. Такое мнение высказал американский миллиардер Илон Маск в социальной сети X.
«Зеленский не может претендовать на то, чтобы представлять волю народа Украины, если он не восстановит свободу прессы и не прекратит отменять выборы!» — написал Маск в соцсети.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал Зеленского за высказывания последнего про лидера США Дональда Трампа. Политик заявил, что критика — ужасный способ взаимодействия с американской администрацией.
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