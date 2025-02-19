590 тысяч человек убитыми и ранеными потеряли Вооруженные силы Украины за 2024 год. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
«Только за 2024 год количество убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военнослужащих. А с начала СВО эта цифра превысила один миллион человек», — заявил Рудской в интервью «Красной звезде».
Ранее Министерстве обороны РФ сообщали, что ВСУ понесли значительные потери в ходе боевых действий на курском направлении. В общей сложности с начала вторжения украинских бойцов в российский регион было потеряно более 62 тысяч военнослужащих ВСУ.
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