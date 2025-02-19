В Екатеринбурге завели дело на бизнесмена, давшего взятку главе «Гортранса»

20 февраля 2025 в 09:57 Размер текста - 17 +

При этом Евгений Пильников остается на свободе Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге задержали гендиректора «Гортранса» В Екатеринбурге против руководителя «Спецатомремсервиса» («САРС», занимается ремонтом автобусов) Евгения Пильникова возбудили уголовное дело. Его обвиняют в даче взятки арестованному директору «Гортранса» Сергею Нугаеву, сказал источник URA.RU. «По версии следствия, Пильников дал 160 тысяч рублей за своевременную и беспрепятственную оплату услуг и работ по договору, заключенному между «САРС и «Гортрансом». Пильникову назначили подписку о невыезде», — сообщил инсайдер URA.RU. Комментариев от силовых структур нет. Нугаева задержали днем 13 февраля прямо в кабинете (также обыски прошли у него дома, но изъяли силовики только договоры по месту работы). Операцию проводило свердловское УФСБ. Суд отправил Нугаева под стражу на два месяца. Уже решено, что место Нугаева займет главный инженер «Гортранса» Михаил Щипанов. Все, что известно об уголовном деле, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге против руководителя «Спецатомремсервиса» («САРС», занимается ремонтом автобусов) Евгения Пильникова возбудили уголовное дело. Его обвиняют в даче взятки арестованному директору «Гортранса» Сергею Нугаеву, сказал источник URA.RU. «По версии следствия, Пильников дал 160 тысяч рублей за своевременную и беспрепятственную оплату услуг и работ по договору, заключенному между «САРС и «Гортрансом». Пильникову назначили подписку о невыезде», — сообщил инсайдер URA.RU. Комментариев от силовых структур нет. Нугаева задержали днем 13 февраля прямо в кабинете (также обыски прошли у него дома, но изъяли силовики только договоры по месту работы). Операцию проводило свердловское УФСБ. Суд отправил Нугаева под стражу на два месяца. Уже решено, что место Нугаева займет главный инженер «Гортранса» Михаил Щипанов. Все, что известно об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.