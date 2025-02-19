19 февраля 2025

Прокуратура потребовала отставки депутата из ХМАО, скрывшего имущество жены

Депутат Майданов покинет думу Нижневартовского района в связи с утратой доверия
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура вскрыла нарушения в декларации о доходах депутата думы Нижневартовского района Андрея Майданова
Прокуратура вскрыла нарушения в декларации о доходах депутата думы Нижневартовского района Андрея Майданова Фото:

Прокуратура добилась в суде отставки депутата думы Нижневартовского района ХМАО от «Единой России» Андрея Майданова по утрате доверия. В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что он предоставил неполные и недостоверные сведения о своем имуществе и имуществе супруги в декларации о доходах за 2022 год.

«Депутат предоставил неполные и недостоверные сведения об имуществе и обязательствах финансового характера за 2022 год. Он скрыл наличие статуса учредителя коммерческих организаций, а также не отразил сведения о счетах, открытых в банках. Не в полном объеме указал недвижимое имущество супруги», — прокомментировали в ведомстве.

Прокурор обратился в суд с административным иском, и решением суда полномочия Майданова были прекращены в связи с утратой доверия. Однако решение пока не вступило в законную силу, и народный избранник может обжаловать его.

Майданов был избран в думу района от Излучинска на непостоянной основе (не получает в думе зарплату — прим. ред.). Место работы — сервисная компания «Аган», которую он возглавляет. Основной вид деятельности ООО — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

Накануне прокуратура добилась в суде отставки по утрате доверия депутата думы другого югорского муниципалитета — Нефтеюганска. Бывший спикер Рафаэль Галиев не указал в декларации сумму, втрое превышающую доход его семьи.

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Прокуратура добилась в суде отставки депутата думы Нижневартовского района ХМАО от «Единой России» Андрея Майданова по утрате доверия. В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что он предоставил неполные и недостоверные сведения о своем имуществе и имуществе супруги в декларации о доходах за 2022 год. «Депутат предоставил неполные и недостоверные сведения об имуществе и обязательствах финансового характера за 2022 год. Он скрыл наличие статуса учредителя коммерческих организаций, а также не отразил сведения о счетах, открытых в банках. Не в полном объеме указал недвижимое имущество супруги», — прокомментировали в ведомстве. Прокурор обратился в суд с административным иском, и решением суда полномочия Майданова были прекращены в связи с утратой доверия. Однако решение пока не вступило в законную силу, и народный избранник может обжаловать его. Майданов был избран в думу района от Излучинска на непостоянной основе (не получает в думе зарплату — прим. ред.). Место работы — сервисная компания «Аган», которую он возглавляет. Основной вид деятельности ООО — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Накануне прокуратура добилась в суде отставки по утрате доверия депутата думы другого югорского муниципалитета — Нефтеюганска. Бывший спикер Рафаэль Галиев не указал в декларации сумму, втрое превышающую доход его семьи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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