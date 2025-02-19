Прокуратура потребовала отставки депутата из ХМАО, скрывшего имущество жены

Прокуратура добилась в суде отставки депутата думы Нижневартовского района ХМАО от «Единой России» Андрея Майданова по утрате доверия. В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что он предоставил неполные и недостоверные сведения о своем имуществе и имуществе супруги в декларации о доходах за 2022 год.
«Депутат предоставил неполные и недостоверные сведения об имуществе и обязательствах финансового характера за 2022 год. Он скрыл наличие статуса учредителя коммерческих организаций, а также не отразил сведения о счетах, открытых в банках. Не в полном объеме указал недвижимое имущество супруги», — прокомментировали в ведомстве.
Прокурор обратился в суд с административным иском, и решением суда полномочия Майданова были прекращены в связи с утратой доверия. Однако решение пока не вступило в законную силу, и народный избранник может обжаловать его.
Майданов был избран в думу района от Излучинска на непостоянной основе (не получает в думе зарплату — прим. ред.). Место работы — сервисная компания «Аган», которую он возглавляет. Основной вид деятельности ООО — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.
Накануне прокуратура добилась в суде отставки по утрате доверия депутата думы другого югорского муниципалитета — Нефтеюганска. Бывший спикер Рафаэль Галиев не указал в декларации сумму, втрое превышающую доход его семьи.
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