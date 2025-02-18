Прокуратура ХМАО добилась отставки депутата по утрате доверия

Прокуратура ХМАО добилась отставки депутата из Нефтеюганска по утрате доверия. Городская дума, лояльная теневому мэру Степану Пыталеву, депутату окружного заксобрания, лишится бывшего спикера Рафаэля Галиева, не указавшего в декларации спецтехнику на 140 миллионов рублей, сообщает источник URA.RU.
«Задекларированные им доходы втрое превышали доход его семьи. Нарушение вскрылось при проверке деклараций по итогам 2023 года. Речь идет о трех десятках мусоровозах в Краснодарском крае, которые Галиев купил в качестве ИП. Прокуратура направила представление с требованием прекратить полномочия народного избранника, но дума его отклонила. Тогда экс-прокурор города Антон Дубейко инициировал судебное разбирательство, и судья встал на его сторону. Попытка Галиева обжаловать решение провалилась», — поделился инсайдер.
Информацию о лишении Галиева мандата подтвердили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата в связи с утратой доверия. Судом требования прокурора удовлетворены, полномочия депутата прекращены. Решение оставлено судом апелляционной инстанции без изменения и вступило в законную силу», — уточнили в ведомстве.
В думе останется 23 депутата, из которых под угрозой лишения мандата еще шесть. Нарушения обнаружены у пятерки депутатов во главе со спикером думы, а еще одну народную избранницу проверяют силовики из-за дорогостоящей аренды ночного клуба.
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