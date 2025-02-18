18 февраля 2025

Прокуратура ХМАО добилась отставки депутата по утрате доверия

Экс-спикер думы Нефтеюганска Галиев сложит мандат из-за сокрытия доходов
© Служба новостей «URA.RU»
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Списки депутатов думы Нефтеюганска сокращаются благодаря прокурорским проверкам
Списки депутатов думы Нефтеюганска сокращаются благодаря прокурорским проверкам Фото:

Прокуратура ХМАО добилась отставки депутата из Нефтеюганска по утрате доверия. Городская дума, лояльная теневому мэру Степану Пыталеву, депутату окружного заксобрания, лишится бывшего спикера Рафаэля Галиева, не указавшего в декларации спецтехнику на 140 миллионов рублей, сообщает источник URA.RU.

«Задекларированные им доходы втрое превышали доход его семьи. Нарушение вскрылось при проверке деклараций по итогам 2023 года. Речь идет о трех десятках мусоровозах в Краснодарском крае, которые Галиев купил в качестве ИП. Прокуратура направила представление с требованием прекратить полномочия народного избранника, но дума его отклонила. Тогда экс-прокурор города Антон Дубейко инициировал судебное разбирательство, и судья встал на его сторону. Попытка Галиева обжаловать решение провалилась», — поделился инсайдер.

Информацию о лишении Галиева мандата подтвердили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата в связи с утратой доверия. Судом требования прокурора удовлетворены, полномочия депутата прекращены. Решение оставлено судом апелляционной инстанции без изменения и вступило в законную силу», — уточнили в ведомстве.

В думе останется 23 депутата, из которых под угрозой лишения мандата еще шесть. Нарушения обнаружены у пятерки депутатов во главе со спикером думы, а еще одну народную избранницу проверяют силовики из-за дорогостоящей аренды ночного клуба.

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Прокуратура ХМАО добилась отставки депутата из Нефтеюганска по утрате доверия. Городская дума, лояльная теневому мэру Степану Пыталеву, депутату окружного заксобрания, лишится бывшего спикера Рафаэля Галиева, не указавшего в декларации спецтехнику на 140 миллионов рублей, сообщает источник URA.RU. «Задекларированные им доходы втрое превышали доход его семьи. Нарушение вскрылось при проверке деклараций по итогам 2023 года. Речь идет о трех десятках мусоровозах в Краснодарском крае, которые Галиев купил в качестве ИП. Прокуратура направила представление с требованием прекратить полномочия народного избранника, но дума его отклонила. Тогда экс-прокурор города Антон Дубейко инициировал судебное разбирательство, и судья встал на его сторону. Попытка Галиева обжаловать решение провалилась», — поделился инсайдер. Информацию о лишении Галиева мандата подтвердили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата в связи с утратой доверия. Судом требования прокурора удовлетворены, полномочия депутата прекращены. Решение оставлено судом апелляционной инстанции без изменения и вступило в законную силу», — уточнили в ведомстве. В думе останется 23 депутата, из которых под угрозой лишения мандата еще шесть. Нарушения обнаружены у пятерки депутатов во главе со спикером думы, а еще одну народную избранницу проверяют силовики из-за дорогостоящей аренды ночного клуба.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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