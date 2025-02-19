Житель ХМАО сорвал лотерейный куш в 46 миллионов рублей

Югорчанин выиграл 46 миллионов рублей в лотерею. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи».
«ХМАО бьет рекорды удачи: уже пятый житель региона стал миллионером с начала 2025 года. Он купил билет и выиграл суперприз в размере 46 129 600 рублей», — следует из сообщения.
Организаторы лотереи назвали югорчан рекордсменами по крупным выигрышам после Нового года. Например, домохозяйка из поселка в ХМАО стала обладательницей суперприза в 147 миллионов рублей. Купить билет ей посоветовал муж.
Ранее URA.RU сообщало, что «Столото» разыскивает жителя ХМАО, который выиграл в лотерею 4 миллиона рублей в середине февраля. Победитель до сих пор не объявился.
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