19 февраля 2025

Житель ХМАО сорвал лотерейный куш в 46 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане стали рекордсменами лотерейных выигрышей
Югорчане стали рекордсменами лотерейных выигрышей Фото:

Югорчанин выиграл 46 миллионов рублей в лотерею. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи».

«ХМАО бьет рекорды удачи: уже пятый житель региона стал миллионером с начала 2025 года. Он купил билет и выиграл суперприз в размере 46 129 600 рублей», — следует из сообщения.

Организаторы лотереи назвали югорчан рекордсменами по крупным выигрышам после Нового года. Например, домохозяйка из поселка в ХМАО стала обладательницей суперприза в 147 миллионов рублей. Купить билет ей посоветовал муж.

Ранее URA.RU сообщало, что «Столото» разыскивает жителя ХМАО, который выиграл в лотерею 4 миллиона рублей в середине февраля. Победитель до сих пор не объявился.

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Югорчанин выиграл 46 миллионов рублей в лотерею. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи». «ХМАО бьет рекорды удачи: уже пятый житель региона стал миллионером с начала 2025 года. Он купил билет и выиграл суперприз в размере 46 129 600 рублей», — следует из сообщения. Организаторы лотереи назвали югорчан рекордсменами по крупным выигрышам после Нового года. Например, домохозяйка из поселка в ХМАО стала обладательницей суперприза в 147 миллионов рублей. Купить билет ей посоветовал муж. Ранее URA.RU сообщало, что «Столото» разыскивает жителя ХМАО, который выиграл в лотерею 4 миллиона рублей в середине февраля. Победитель до сих пор не объявился.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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