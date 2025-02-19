В Миассе Челябинской области 20 февраля на автомобильном заводе «Урал» проводится форум «Патриоты Урала», куда прибыл подпред президента в УрФО Артем Жога и участвует по видео первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Жога лично открыл форум, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Рад всех приветствовать, как и обещал на прошлом форуме, что это у нас станет традицией собираться вместе общаться, делиться своими впечатлениями, своими мнениями, своими идеями. Уральский федеральный округ это не только кузница оружия, не только кузница таких замечательных автомобилей, это кузница добра, труда, человечности», — отметил Жога.
На второй Форум было подано 824 заявки из 18 субъектов Российской Федерации. Очными участниками стали более 350 человек из 12 регионов страны.
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