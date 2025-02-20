Украинская армия может осуществить прорыв в Курской и Брянской областях, о чем свидетельствуют увеличение разведки противника и наращивание боевых ресурсов в Сумской области, которая граничит с указанными российскими регионами. Также ВСУ эвакуировали жителей населенных пунктов Шостка и Глухов Сумской области, однако ВС РФ наносят удары по формированиям противника и держат ситуацию на контроле. Карта спецоперации и ход боевых действий — в материале URA.RU.
ВСУ могут планировать прорыв в Курскую и Брянскую области
По данным военкора Семена Пегова в его telegram-канале WarGonzo, ВСУ могут готовить прорыв на территории Курской области. Также предприняты попытки укрепить разведку в приграничных районах РФ и нарастить боевые ресурсы в Сумской области. Кроме того, украинские власти провели эвакуацию гражданских из населенных пунктов Шостка и Глухов.
Прорыв может быть совершен и в Брянской области, пишет telegram-канал Mash. Отмечается, что ВСУ сосредоточила технику и личный состав в 50 километрах от границы намеченной цели. Позиции и передвижения украинских войск остаются под пристальным наблюдением и огневым контролем со стороны ВС РФ.
Диверсант по заданию спецслужб Украины пытался совершить теракт под Саратовом
По данным Центра общественных связей ФСБ России, была предотвращена попытка террористического нападения на одного из чиновников Саратовской области. Она была организована диверсантом-россиянином, который получил задание от украинских спецслужб. Диверсант в ходе задержания оказал сопротивление и был нейтрализован с помощью ответного огня. При нем обнаружили взрывчатые материалы и пистолет Макарова. Также в его доме обнаружили взрывчатые вещества.
Следственные органы выяснили, что преступник прошел специальную подготовку в Киеве, после чего был направлен в РФ для совершения серии терактов. Диверсант собирал информацию о чиновнике и вел наблюдение за военным аэродромом в Энгельсе. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Запорожское направление
Российские военные продвинулись в направлении северо-запад от Великой Новоселки и вошли в село Новоочеретоватое, сейчас там продолжаются интенсивные боевые действия. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ удалось укрепить свои позиции на южной и юго-восточной частях населенного пункта.
Кроме того, Владимир Рогов заявил об ударах ВС РФ по энергообъектам в городе Запорожье, который находится под контролем ВСУ. Отмечается, что удары были выполнены с использованием беспилотников типа «Герань». В результате атаки была уничтожена ключевая подстанция, которая служила важным узлом для обеспечения электроэнергией нескольких промышленных предприятий по производству и ремонту оборудования ВСУ.
Луганское направление
Военный аналитик Андрей Марочко заявил, что в последние времена наблюдается увеличение активности ВС Украины в районе Кременной (ЛНР). В основном атаки противника происходят с помощью артиллерии и беспилотников. Кроме того, из района Серебрянки зафиксировано продвижение усиленных взводов ВСУ, предназначенных для проведения контратак.
Харьковское направление
Андрей Марочко сообщил, что тыловые подразделения Минобороны РФ обеспечили непрерывную поддержку российским военным в районе Двуречной Харьковской области. Он добавил, что военные эффективно сформировали логистические цепочки на данном участке фронта.
Кроме того, военные подразделения гвардейской танковой армии в составе группировки «Запад» нанесли удары по опорным пунктам и личному составу ВС Украины в Харьковской области. В ходе операции были задействованы ударные беспилотники, оснащенные оптоволоконной связью.
Южнодонецкое направление
Минобороны РФ сообщило о захвате группировкой «Восток» четырех опорных пунктов ВСУ на южнодонецком участке фронта. В результате были взяты в плен трое украинских военных, остальные были ликвидированы. Отмечается, что первый из захваченных опорных пунктов защищал взвод противника и два пулеметных расчета. После его падения ВСУ начали быстро сдавать позиции, некоторые украинские солдаты покинули свои места, оставив после себя оружие и боеприпасы. За проявленное мужество и выполнение боевой задачи все участники операции были представлены к госнаградам.
Красноармейское направление
Группировка войск «Центр» с помощью реактивной системы залпового огня «Ураган» ударила по сосредоточению личного состава и техники ВС Украины в Красноармейске. По данным Минобороны, в ходе атаки были поражены не только боевые объекты противника, но и склад боеприпасов.
Курское направление
Военные Украины провели дистанционное минирование объектов гражданской инфраструктуры и жилых построек в приграничных территориях Курской области, применяя при этом кассетные снаряды, включая ATACMS. Боец ВС РФ с позывным Валдай отметил, что основная цель данных операций противника — вызвать страх и панику среди местного населения. Он добавил, что из-за разлетающихся элементов суббоеприпасов уже зафиксированы первые пострадавшие среди мирных жителей.
Атаки ВСУ по регионам России
В течение прошедшей ночи системы ПВО ликвидировали четыре беспилотника ВСУ. В Минобороны сообщили, что три из них уничтожили над Крымом, а один был сбит над Брянской областью.
Брянский губернатор Александр Богомаз в своем telegram-канале заявил, что в результате инцидентов жертв и разрушений не зафиксировано. Он добавил, что на местах происшествий работают оперативные и экстренные службы.
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