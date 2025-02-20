Военкор Пегов: ВСУ готовятся к прорыву в Курской и Брянской областях

Украинские военные могут планировать операцию по прорыву в Курской и Брянской областях. Разведка противника проявляет активность на приграничных территориях и происходит наращивание боевых резервов в Сумской области. Об этом сообщил военкор Семен Пегов.
«С Курской области приходят сообщения об очередной возможной попытке прорыва противника вглубь нашей территории», — заявил Пегов в своем telegram-канале WarGonzo. Он предположил, что противник может совершить прорыв и в Брянской области.
Согласно данным telegram-канала Mash, украинские военные сейчас собирают технику и живую силу в 50 километрах от границы Брянской области. Основные подразделения ВСУ сосредоточены в двух населенных пунктах Сумской области. Планируется, что в возможном прорыве примут участие около пяти тысяч военнослужащих и более 200 единиц боевой техники, включая танки Abrams, Leopard.
Кроме того, украинские власти провели эвакуацию гражданских лиц из населенных пунктов Шостка и Глухов в Сумской области. Однако позиции и перемещения ВС Украины находятся под наблюдением и огневым контролем со стороны России. В настоящее время по украинским формированиям работает авиация и артиллерия.
По факту происходящего URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило.
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