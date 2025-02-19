Челябинский губернатор Текслер поблагодарил волонтеров СВО за помощь

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил волонтеров и активистов региона за бесценную помощь, которую они ежедневно оказывают бойцам СВО. Об этом передает корреспондент URA.RU с форума «Патриоты Урала» в Миассе.
«С первых дней специальной военной операции общество объединилось, и большое количество наших земляков не по долгу службы, а по велению сердца стали помогать нашей армии. Эта работа бесценна, потому что она действительно позволяет сплотиться всему обществу, а ребята на фронте чувствуют эту поддержку», — заявил Текслер. Губернатор подчеркнул, что видит обратную связь и слезы бойцов, которые получают помощь, а особенно рисунки детей.
Глава региона также поблагодарил полпреда президента в УрФО Артема Жогу за честь принимать форум в Миассе, отметив, что они находятся в городе боевой доблести. Кроме того, место форума выбрано не случайно — в области свыше 150 оборонных предприятий, одним из них является автозавод «Урал».
Жога открыл форум «Патриоты Урала» 20 февраля в Миассе. Он отметил, что Урал — это кузница добра, труда и человечности.
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