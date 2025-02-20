Кремировали свердловского футболиста, погибшего после игры

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Открытие памятника героям сво на Болгарском кладбище. Пермь, гвоздики, возложение цветов, цветы, похороны, памятник, манумент
Отпевание прошло в храме Александра Невского Фото:
новость из сюжета
В Верхней Пышме два футболиста умерли после тренировки

В Верхней Пышме (Свердловская область) кремировали футболиста любительской команды «ПОЗ-Прогресс» Данила Хилобока, который погиб после игры 15 февраля. Об этом URA.RU сказал источник в экстренных службах и подтвердил друг спортсмена.

«Отпевание прошло в храме Александра Невского. Было очень много друзей. После этого его повезли на кремацию», — рассказал собеседник агентства.

Накануне похоронили второго футболиста Яна Журавлева. Как говорили их родные, мужчины скончались в ночь на 16 февраля. Предварительной причиной смерти называлась сердечная недостаточность.

Источник URA.RU предполагает, что футболисты могли отравиться наркотиком. «Ян с детства баловался. Говорят, что сейчас тоже курил смеси», — говорила его знакомая. Официальных подтверждений сведения не имеют.

У Яна и Данила остались дети и жены. Сам Ян родом из Луганска. Предположительно, его прах похоронят там.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) кремировали футболиста любительской команды «ПОЗ-Прогресс» Данила Хилобока, который погиб после игры 15 февраля. Об этом URA.RU сказал источник в экстренных службах и подтвердил друг спортсмена. «Отпевание прошло в храме Александра Невского. Было очень много друзей. После этого его повезли на кремацию», — рассказал собеседник агентства. Накануне похоронили второго футболиста Яна Журавлева. Как говорили их родные, мужчины скончались в ночь на 16 февраля. Предварительной причиной смерти называлась сердечная недостаточность. Источник URA.RU предполагает, что футболисты могли отравиться наркотиком. «Ян с детства баловался. Говорят, что сейчас тоже курил смеси», — говорила его знакомая. Официальных подтверждений сведения не имеют. У Яна и Данила остались дети и жены. Сам Ян родом из Луганска. Предположительно, его прах похоронят там.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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