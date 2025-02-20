Кремировали свердловского футболиста, погибшего после игры

В Верхней Пышме (Свердловская область) кремировали футболиста любительской команды «ПОЗ-Прогресс» Данила Хилобока, который погиб после игры 15 февраля. Об этом URA.RU сказал источник в экстренных службах и подтвердил друг спортсмена.
«Отпевание прошло в храме Александра Невского. Было очень много друзей. После этого его повезли на кремацию», — рассказал собеседник агентства.
Накануне похоронили второго футболиста Яна Журавлева. Как говорили их родные, мужчины скончались в ночь на 16 февраля. Предварительной причиной смерти называлась сердечная недостаточность.
Источник URA.RU предполагает, что футболисты могли отравиться наркотиком. «Ян с детства баловался. Говорят, что сейчас тоже курил смеси», — говорила его знакомая. Официальных подтверждений сведения не имеют.
У Яна и Данила остались дети и жены. Сам Ян родом из Луганска. Предположительно, его прах похоронят там.
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