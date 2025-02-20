Песков прокомментировал сообщения о наступлении ВСУ в Брянской области

Песков: российские военные отслеживают ситуацию на всех фронтах
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Владимир Путин. Прямая линия "Итоги года 2024". Москва, песков дмитрий
Российские военные следят за обстановкой на фронте, заявил Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кремле прокомментировали информацию о возможной подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) к попытке прорваться через территорию Брянской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что российские военные держат под контролем ситуацию на всех фронтах.

«Наши военные продолжают СВО. Они отслеживают ситуацию на всех фронтах. Здесь вопрос по деталям хода СВО, который лучше переадресовать Министерству обороны», — заявил Песков журналистам во время конференц-колла.

Украинские военные могут планировать операцию по прорыву в Курской и Брянской областях. Разведка противника проявляет активность на приграничных территориях и происходит наращивание боевых резервов в Сумской области. Об этом сообщил военкор Семен Пегов.

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В Кремле прокомментировали информацию о возможной подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) к попытке прорваться через территорию Брянской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что российские военные держат под контролем ситуацию на всех фронтах. «Наши военные продолжают СВО. Они отслеживают ситуацию на всех фронтах. Здесь вопрос по деталям хода СВО, который лучше переадресовать Министерству обороны», — заявил Песков журналистам во время конференц-колла. Украинские военные могут планировать операцию по прорыву в Курской и Брянской областях. Разведка противника проявляет активность на приграничных территориях и происходит наращивание боевых резервов в Сумской области. Об этом сообщил военкор Семен Пегов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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