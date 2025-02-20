Хуснуллин в цифрах оценил состояние дорог в России

Хуснуллин: более 50% дорог в России соответствуют нормам
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, хуснуллин марат
По оценке Хуснуллина, более 55% региональных дорог в России находятся в норме Фото:

В России более 50% дорог соответствуют нормативным требованиям. Об этом заявил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«У нас более 50% [дорог] в нормативе, 55% в среднем по стране региональные дороги в нормативе», — рассказал Хуснуллин на совещании по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», передает корреспондент URA.RU. По словам Хуснуллина, есть проблемы с состоянием дорог внутри населенных пунктов, что требует отдельного подхода.

Ранее он рассказал, что к 2030 году в России планируется ускорить процесс строительства недвижимости до 1000 дней. Он отметил, что такое время планируется тратить на объекты, которые не являются сложными и уникальными.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России более 50% дорог соответствуют нормативным требованиям. Об этом заявил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. «У нас более 50% [дорог] в нормативе, 55% в среднем по стране региональные дороги в нормативе», — рассказал Хуснуллин на совещании по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», передает корреспондент URA.RU. По словам Хуснуллина, есть проблемы с состоянием дорог внутри населенных пунктов, что требует отдельного подхода. Ранее он рассказал, что к 2030 году в России планируется ускорить процесс строительства недвижимости до 1000 дней. Он отметил, что такое время планируется тратить на объекты, которые не являются сложными и уникальными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...