Хуснуллин в цифрах оценил состояние дорог в России

В России более 50% дорог соответствуют нормативным требованиям. Об этом заявил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
«У нас более 50% [дорог] в нормативе, 55% в среднем по стране региональные дороги в нормативе», — рассказал Хуснуллин на совещании по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», передает корреспондент URA.RU. По словам Хуснуллина, есть проблемы с состоянием дорог внутри населенных пунктов, что требует отдельного подхода.
Ранее он рассказал, что к 2030 году в России планируется ускорить процесс строительства недвижимости до 1000 дней. Он отметил, что такое время планируется тратить на объекты, которые не являются сложными и уникальными.
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