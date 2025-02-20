Хуснуллин в цифрах оценил состояние дорог в России

Хуснуллин: более 50% дорог в России соответствуют нормам

20 февраля 2025 в 14:32 Размер текста - 17 +

По оценке Хуснуллина, более 55% региональных дорог в России находятся в норме Фото: Георгий Бергал © URA.RU В России более 50% дорог соответствуют нормативным требованиям. Об этом заявил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. «У нас более 50% [дорог] в нормативе, 55% в среднем по стране региональные дороги в нормативе», — рассказал Хуснуллин на совещании по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», передает корреспондент URA.RU. По словам Хуснуллина, есть проблемы с состоянием дорог внутри населенных пунктов, что требует отдельного подхода. Ранее он рассказал, что к 2030 году в России планируется ускорить процесс строительства недвижимости до 1000 дней. Он отметил, что такое время планируется тратить на объекты, которые не являются сложными и уникальными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России более 50% дорог соответствуют нормативным требованиям. Об этом заявил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. «У нас более 50% [дорог] в нормативе, 55% в среднем по стране региональные дороги в нормативе», — рассказал Хуснуллин на совещании по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», передает корреспондент URA.RU. По словам Хуснуллина, есть проблемы с состоянием дорог внутри населенных пунктов, что требует отдельного подхода. Ранее он рассказал, что к 2030 году в России планируется ускорить процесс строительства недвижимости до 1000 дней. Он отметил, что такое время планируется тратить на объекты, которые не являются сложными и уникальными.