Хуснуллин озвучил рекордные сроки строительства жилья к 2030 году

Хуснуллин: недвижимость в России к 2030 году будет строиться не дольше 1000 дней

20 февраля 2025 в 14:20 Размер текста - 17 +

Хуснуллин отметил, что планируется нарастить скорость строительства Фото: Георгий Бергал © URA.RU К 2030 году процесс строительства недвижимости в России, за исключением сложных и уникальных объектов, будет занимать не более 1000 дней. Об этом заявил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». «Задача к 2030 году уменьшить продолжительность цикла до 1000 дней. Это означает, что от идей до регистрации права недвижимости, кроме сложных и уникальных объектов должно проходить не более 1000 дней», — рассказал Хуснуллин корреспонденту URA.RU. По его словам, важнейшей задачей для достижения планов является ускорение строительства и сокращение инвестиционно-строительного цикла. Хуснуллин отметил, что за последние годы сфера строительства продвинулась на федеральном уровне. Большую помощь в этом оказали Государственная Дума и Совет Федерации, отметил зампред. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К 2030 году процесс строительства недвижимости в России, за исключением сложных и уникальных объектов, будет занимать не более 1000 дней. Об этом заявил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». «Задача к 2030 году уменьшить продолжительность цикла до 1000 дней. Это означает, что от идей до регистрации права недвижимости, кроме сложных и уникальных объектов должно проходить не более 1000 дней», — рассказал Хуснуллин корреспонденту URA.RU. По его словам, важнейшей задачей для достижения планов является ускорение строительства и сокращение инвестиционно-строительного цикла. Хуснуллин отметил, что за последние годы сфера строительства продвинулась на федеральном уровне. Большую помощь в этом оказали Государственная Дума и Совет Федерации, отметил зампред.