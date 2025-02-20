Хуснуллин озвучил рекордные сроки строительства жилья к 2030 году

Хуснуллин: недвижимость в России к 2030 году будет строиться не дольше 1000 дней
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© Служба новостей «URA.RU»
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Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, хуснуллин марат
Хуснуллин отметил, что планируется нарастить скорость строительства Фото:

К 2030 году процесс строительства недвижимости в России, за исключением сложных и уникальных объектов, будет занимать не более 1000 дней. Об этом заявил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

«Задача к 2030 году уменьшить продолжительность цикла до 1000 дней. Это означает, что от идей до регистрации права недвижимости, кроме сложных и уникальных объектов должно проходить не более 1000 дней», — рассказал Хуснуллин корреспонденту URA.RU.

По его словам, важнейшей задачей для достижения планов является ускорение строительства и сокращение инвестиционно-строительного цикла. Хуснуллин отметил, что за последние годы сфера строительства продвинулась на федеральном уровне. Большую помощь в этом оказали Государственная Дума и Совет Федерации, отметил зампред.

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К 2030 году процесс строительства недвижимости в России, за исключением сложных и уникальных объектов, будет занимать не более 1000 дней. Об этом заявил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». «Задача к 2030 году уменьшить продолжительность цикла до 1000 дней. Это означает, что от идей до регистрации права недвижимости, кроме сложных и уникальных объектов должно проходить не более 1000 дней», — рассказал Хуснуллин корреспонденту URA.RU. По его словам, важнейшей задачей для достижения планов является ускорение строительства и сокращение инвестиционно-строительного цикла. Хуснуллин отметил, что за последние годы сфера строительства продвинулась на федеральном уровне. Большую помощь в этом оказали Государственная Дума и Совет Федерации, отметил зампред.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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