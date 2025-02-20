Песков — URA.RU: у Кремля нет информации о возвращении Boeing

Песков: у Кремля нет информации о возвращении Boeing

20 февраля 2025 в 14:31 Размер текста - 17 +

У Кремля нет информации о желании компании Боинг вернуться в Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле нет информации о возвращении компании Boeing в Россию. Официальных заявлений и обращений производителя о таких намерениях не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. Новость по теме Возвращение блудного бренда: какие зарубежные производители просятся в Россию, пустят ли их обратно «Мы не располагаем информацией об этом и нигде не видели ни одного заявления Boeing об этом», — заявил Песков. В связи с этим представитель Кремля воздержался от комментариев, как отразится возвращение Boeing на российскую авиастроительную отрасль. По информации некоторых СМИ, компания Boeing хочет вернуться в РФ. Она планируют поставлять российским авиакомпаниям свои старые самолеты, которые были зарегистрированы в дружественных РФ странах, а через какое-то время снять все ограничения на продажу лайнеров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле нет информации о возвращении компании Boeing в Россию. Официальных заявлений и обращений производителя о таких намерениях не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Мы не располагаем информацией об этом и нигде не видели ни одного заявления Boeing об этом», — заявил Песков. В связи с этим представитель Кремля воздержался от комментариев, как отразится возвращение Boeing на российскую авиастроительную отрасль. По информации некоторых СМИ, компания Boeing хочет вернуться в РФ. Она планируют поставлять российским авиакомпаниям свои старые самолеты, которые были зарегистрированы в дружественных РФ странах, а через какое-то время снять все ограничения на продажу лайнеров.