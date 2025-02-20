Песков — URA.RU: у Кремля нет информации о возвращении Boeing

Песков: у Кремля нет информации о возвращении Boeing
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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, песков дмитрий, топ
У Кремля нет информации о желании компании Боинг вернуться в Россию Фото:

В Кремле нет информации о возвращении компании Boeing в Россию. Официальных заявлений и обращений производителя о таких намерениях не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

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«Мы не располагаем информацией об этом и нигде не видели ни одного заявления Boeing об этом», — заявил Песков. В связи с этим представитель Кремля воздержался от комментариев, как отразится возвращение Boeing на российскую авиастроительную отрасль.

По информации некоторых СМИ, компания Boeing хочет вернуться в РФ. Она планируют поставлять российским авиакомпаниям свои старые самолеты, которые были зарегистрированы в дружественных РФ странах, а через какое-то время снять все ограничения на продажу лайнеров.

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В Кремле нет информации о возвращении компании Boeing в Россию. Официальных заявлений и обращений производителя о таких намерениях не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Мы не располагаем информацией об этом и нигде не видели ни одного заявления Boeing об этом», — заявил Песков. В связи с этим представитель Кремля воздержался от комментариев, как отразится возвращение Boeing на российскую авиастроительную отрасль. По информации некоторых СМИ, компания Boeing хочет вернуться в РФ. Она планируют поставлять российским авиакомпаниям свои старые самолеты, которые были зарегистрированы в дружественных РФ странах, а через какое-то время снять все ограничения на продажу лайнеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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