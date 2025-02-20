Песков — URA.RU: у Кремля нет информации о возвращении Boeing

В Кремле нет информации о возвращении компании Boeing в Россию. Официальных заявлений и обращений производителя о таких намерениях не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Мы не располагаем информацией об этом и нигде не видели ни одного заявления Boeing об этом», — заявил Песков. В связи с этим представитель Кремля воздержался от комментариев, как отразится возвращение Boeing на российскую авиастроительную отрасль.
По информации некоторых СМИ, компания Boeing хочет вернуться в РФ. Она планируют поставлять российским авиакомпаниям свои старые самолеты, которые были зарегистрированы в дружественных РФ странах, а через какое-то время снять все ограничения на продажу лайнеров.
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