Обвиняемый в убийстве свердловского боксера сбежал от суда на СВО

Олег Бабушкин не стал дожидаться приговора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В Каменске-Уральском в ночном клубе «Джой» убили боксера

Обвиняемый в убийстве боксера из Каменска-Уральского (Свердловская область) Александра Максимова — Олег Бабушкин — подписал контракт с Минобороны РФ и стал участником российской спецоперации на Украине. Его уголовное дело приостановлено, сообщил URA.RU источник, близкий к теме.

«Его уже нет в Свердловской области. Говорят, он улетел 19 февраля. Его защита всячески затягивала процессы, чтобы у него получилось сбежать от суда на фронт», — сказал собеседник агентства. Сведения о том, что Бабушкин ушел на СВО, URA.RU также подтвердил представитель потерпевшей стороны Роман Балдин.

Второй фигурант — Сергей Мальцев — остался на скамье подсудимых. «Но есть вероятность, что он избежит наказания. Ему вменяют соучастие в убийстве. И могут зачесть в срок время нахождения в СИЗО. Тогда он просто выйдет на свободу», — добавил инсайдер агентства.

Убийство в ночном клубе Joy произошло ночью 12 августа 2023 года. По предварительным данным, Максимов поругался с Бабушкиным и Мальцевым в туалете заведения, после чего Бабушкин достал пистолет и три раза выстрелил в боксера. Друг погибшего Владимир Нечаев пытался помочь товарищу, но Мальцев ранил его в живот. 15 марта прошлого года Бабушкина признали виновным в убийстве (дали 14 лет колонии), а Мальцева — в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (приговорили к четырем годам). Позже приговор отменили и направили на новое рассмотрение. Подробнее о трагедии, — в сюжете URA.RU.