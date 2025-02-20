В Перми появился еще один кандидат на должность министра агропромкомплекса

Должность министра агропромкомплекса Пермского края может занять руководитель регионального Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Анна Быкова. Ее кандидатуру рассматривают, как одну из возможных.
«Краевое Министерство агропромышленного комплекса может возглавить руководитель Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края (находится в контуре Минэкономразвития) Анна Быкова», — пишет «В курсе.ру». URA.RU источники это подтвердили, но уточнили, что Быкова является одной из кандидатов. Решение о назначении главы министерства будет принято в марте 2025 года.
Ранее стало известно, что действующий министр агропромкомплекса Павел Носков покинет должность с 27 февраля. Первым кандидатом на этот пост стал его заместитель Юрий Крестьянников.
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