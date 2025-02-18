18 февраля 2025

Статусный пермский чиновник, работавший в ЛНР, возглавит министерство агропромкомплекса

Пермское министерство агропромкомлекса возглавит Юрий Крестьянников
© Служба новостей «URA.RU»
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Юрий Крестьянников имеет опыт руководства министерством
Юрий Крестьянников имеет опыт руководства министерством Фото:
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Перестановки в правительстве Пермского края

Заместитель министерства агропромкомплекса Пермского края Юрий Крестьянников временно ведомство после ухода со своего поста Павла Носкова. Об этом URARU рассказали в пресс-службе краевого правительства.

«Исполнять обязанности министра агропромкомплекса Пермского края будет Юрий Крестьянников», -сообщали агентству в пресс-службе. Ранее стало известно, что Носков покинет ведомство в конце февраля.

Крестьянников уже возглавлял министерство АПК Пермского края (ранее — минсельхоз Прикамья). В 2021 году чиновник заменил на этом посту министра Оксану Бредневу, которая вернулась в бизнес. Больше года Крестьянников работал вице-мэром в подшефном городе Пермского края Северодонецке (ЛНР).

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Заместитель министерства агропромкомплекса Пермского края Юрий Крестьянников временно ведомство после ухода со своего поста Павла Носкова. Об этом URARU рассказали в пресс-службе краевого правительства. «Исполнять обязанности министра агропромкомплекса Пермского края будет Юрий Крестьянников», -сообщали агентству в пресс-службе. Ранее стало известно, что Носков покинет ведомство в конце февраля. Крестьянников уже возглавлял министерство АПК Пермского края (ранее — минсельхоз Прикамья). В 2021 году чиновник заменил на этом посту министра Оксану Бредневу, которая вернулась в бизнес. Больше года Крестьянников работал вице-мэром в подшефном городе Пермского края Северодонецке (ЛНР).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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