Статусный пермский чиновник, работавший в ЛНР, возглавит министерство агропромкомплекса

Заместитель министерства агропромкомплекса Пермского края Юрий Крестьянников временно ведомство после ухода со своего поста Павла Носкова. Об этом URARU рассказали в пресс-службе краевого правительства.
«Исполнять обязанности министра агропромкомплекса Пермского края будет Юрий Крестьянников», -сообщали агентству в пресс-службе. Ранее стало известно, что Носков покинет ведомство в конце февраля.
Крестьянников уже возглавлял министерство АПК Пермского края (ранее — минсельхоз Прикамья). В 2021 году чиновник заменил на этом посту министра Оксану Бредневу, которая вернулась в бизнес. Больше года Крестьянников работал вице-мэром в подшефном городе Пермского края Северодонецке (ЛНР).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!