В Россию хочет вернуться популярный фастфуд

Компания SUBWAY решила вернуться на российский рынок

20 февраля 2025 в 15:38 Размер текста - 17 +

Сеть ресторанов быстрого обслуживания Subway решила вернуться в РФ Фото: Александр Елизаров © URA.RU Сеть ресторанов быстрого обслуживания Subway возвращается на российский рынок после временного прекращения работы. Как сообщает издание Life, компания возобновила сотрудничество с российскими партнерами и начала активно предоставлять франшизы для работы под своим брендом. «Сеть ресторанов быстрого обслуживания Subway возвращается на российский рынок», — передает Life . По информации издания, американская сеть Subway активизировала предоставление франшиз российским предпринимателям, что позволяет им вести деятельность под известным брендом. Ранее операторы, работавшие под этим брендом, были вынуждены отказаться от использования западного наименования и приняли новое — «Сабфреш». В сентябре 2024 года компания Subway прекратила свою деятельность на территории России. Отход от российского рынка произошел без широкой огласки. Франчайзи получили от компании уведомление о разрыве сотрудничества и были лишены права использовать торговую марку Subway. Компания также заявила, что не имеет отношения к действующим заведениям общественного питания в России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сеть ресторанов быстрого обслуживания Subway возвращается на российский рынок после временного прекращения работы. Как сообщает издание Life, компания возобновила сотрудничество с российскими партнерами и начала активно предоставлять франшизы для работы под своим брендом. «Сеть ресторанов быстрого обслуживания Subway возвращается на российский рынок», — передает Life. По информации издания, американская сеть Subway активизировала предоставление франшиз российским предпринимателям, что позволяет им вести деятельность под известным брендом. Ранее операторы, работавшие под этим брендом, были вынуждены отказаться от использования западного наименования и приняли новое — «Сабфреш». В сентябре 2024 года компания Subway прекратила свою деятельность на территории России. Отход от российского рынка произошел без широкой огласки. Франчайзи получили от компании уведомление о разрыве сотрудничества и были лишены права использовать торговую марку Subway. Компания также заявила, что не имеет отношения к действующим заведениям общественного питания в России.