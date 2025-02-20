Появилось видео падения самолета в Нижегородской области

В Нижегородской области легкомоторный самолет Van's RV-7 потерпел крушение на аэродроме Восточный и загорелся. Инцидент привел к гибели двух человек. Видео падения появилось в telegram-каналах.
«Момент падения легкомоторного самолета в Нижегородской области», — пишет telegram-канал Baza, публикуя видеозапись крушения воздушного судна. По информации Центрального МСУТ СК России, в связи с происшествием было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
На данный момент следователи рассматривают две основные версии крушения: ошибку пилотирования и технические неисправности самолета. Исследование обстоятельств авиакатастрофы продолжается.
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