Пермский миллиардер Репин стал богаче еще на шесть миллиардов

Компания «Пермавтоучкомбинат» получила прибыль в 6 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Фирма из холдинга «Сатурн-Р» получила рекордную прибыль
Фирма из холдинга «Сатурн-Р» получила рекордную прибыль Фото:

Компания, которая входит в принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину холдинг «Сатурн-Р», получила 6 млрд рублей прибыли. Речь об ООО «Пермавтоучкомбинат», учредителем которого является Репин. Ранее оно занималось застройкой ЖК «Арсенал».

«Указанная прибыль — это дивиденды за все годы деятельности, поступившие от дочернего общества — ООО „СМУ №3 Сатурн-Р“. Указанное ООО ранее возводило ЖК „Арсенал“, где было построено около 500 тысяч квадратных метров жилья», — пояснил Александр Репин изданию «Коммерсант-Пермь».

Ранее URA.RU рассказывало, что пермское ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» бизнесмена Александра Репина не смогло оспорить отказ регионального минимущества. Речь о продлении срока разрешения на строительство на территории микрорайона Чапаевский. 

Профильному министерству в суде удалось отменить положительное заключение экспертизы на проектную документацию. Основная претензия — отсутствие дорог в жилом квартале. Было заявлено, что на площади в восемь гектаров собираются построить 35 тысяч квадратных метров жилья.

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Компания, которая входит в принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину холдинг «Сатурн-Р», получила 6 млрд рублей прибыли. Речь об ООО «Пермавтоучкомбинат», учредителем которого является Репин. Ранее оно занималось застройкой ЖК «Арсенал». «Указанная прибыль — это дивиденды за все годы деятельности, поступившие от дочернего общества — ООО „СМУ №3 Сатурн-Р“. Указанное ООО ранее возводило ЖК „Арсенал“, где было построено около 500 тысяч квадратных метров жилья», — пояснил Александр Репин изданию «Коммерсант-Пермь». Ранее URA.RU рассказывало, что пермское ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» бизнесмена Александра Репина не смогло оспорить отказ регионального минимущества. Речь о продлении срока разрешения на строительство на территории микрорайона Чапаевский.  Профильному министерству в суде удалось отменить положительное заключение экспертизы на проектную документацию. Основная претензия — отсутствие дорог в жилом квартале. Было заявлено, что на площади в восемь гектаров собираются построить 35 тысяч квадратных метров жилья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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