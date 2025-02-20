Пермский миллиардер Репин стал богаче еще на шесть миллиардов

Компания, которая входит в принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину холдинг «Сатурн-Р», получила 6 млрд рублей прибыли. Речь об ООО «Пермавтоучкомбинат», учредителем которого является Репин. Ранее оно занималось застройкой ЖК «Арсенал».
«Указанная прибыль — это дивиденды за все годы деятельности, поступившие от дочернего общества — ООО „СМУ №3 Сатурн-Р“. Указанное ООО ранее возводило ЖК „Арсенал“, где было построено около 500 тысяч квадратных метров жилья», — пояснил Александр Репин изданию «Коммерсант-Пермь».
Ранее URA.RU рассказывало, что пермское ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» бизнесмена Александра Репина не смогло оспорить отказ регионального минимущества. Речь о продлении срока разрешения на строительство на территории микрорайона Чапаевский.
Профильному министерству в суде удалось отменить положительное заключение экспертизы на проектную документацию. Основная претензия — отсутствие дорог в жилом квартале. Было заявлено, что на площади в восемь гектаров собираются построить 35 тысяч квадратных метров жилья.
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