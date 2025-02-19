В ХМАО полгода затягивается суд над обвиняемым в захвате заложников из-за присяжных

Окружной суд ХМАО спустя полгода вновь формирует коллегию присяжных по делу Дмитрия Глазырина, который обвиняется в жестоком убийстве и взятии людей в заложники. На очередном заседании суду не хватило одного присяжного для формирования коллегии.
«В суде не набралось нужное количество присяжных. Из 14 пришло 13, всего одного не хватило», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела.
В 2024 году суд также не смог собрать коллегию присяжных. Дмитрий Глазырин осенью 2023 года был приговорен к 23 годам лишения свободы за убийство, захват заложников, грабеж, уничтожение имущества, хищение оружия и покушение на убийство. Однако вердикт был аннулирован из-за процессуальных нарушений.
По версии следствия, в 2017 году Глазырин в лесу в Урае (ХМАО) убил одного знакомого из ружья и тяжело ранил второго. После он взял в заложники девушку и парня — свидетелей преступления, посадил их в автомобиль и увез в другой город.
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