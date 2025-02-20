В Челябинске 80% жилой недвижимости покупают за наличный расчет

В Челябинске 80% квартир и домов покупают за наличный расчет
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Дома и квартиры покупатели приобретают за наличные и по сертификатам
Дома и квартиры покупатели приобретают за наличные и по сертификатам Фото:

В Челябинске в начале 2025 года 80% жилой недвижимости стали покупать за наличный расчет. При этом в 2024 году частные дома и квартиры горожане приобретали по ипотеке. Об этом сообщил руководитель «Самолет плюс» Вадим Третьяков.

«В Челябинске в 2024 году 80% наших клиентов приобретали недвижимость в ипотеку. Когда учетная ключевая ставка была до 14-15%, это было приемлемо для потребителя. Сейчас ситуация поменялась, и с 2025 года ровно наоборот все перевернулось, сделки пошли 80% за наличный расчет», — сообщил Третьяков.

Также эксперт отметил, что в основном дома и квартиры челябинцы берут по сертификатам. Покупатели приезжают с сертификатами, на которых уже есть определенная сумма. В основном это жители региона, пострадавшие от аварии на ПО «Маяк», жители Челябинской области из подтопляемых зон, участники СВО.

В Челябинске в начале года квартиры в новостройках стали стоить на 45% дороже, чем квадратные метры на вторичке. Средняя стоимость нового жилья достигла 7 миллионов 805 тысяч рублей. Квартиры на вторичном рынке продают в среднем по 5 миллионов рублей за объект.

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В Челябинске в начале 2025 года 80% жилой недвижимости стали покупать за наличный расчет. При этом в 2024 году частные дома и квартиры горожане приобретали по ипотеке. Об этом сообщил руководитель «Самолет плюс» Вадим Третьяков. «В Челябинске в 2024 году 80% наших клиентов приобретали недвижимость в ипотеку. Когда учетная ключевая ставка была до 14-15%, это было приемлемо для потребителя. Сейчас ситуация поменялась, и с 2025 года ровно наоборот все перевернулось, сделки пошли 80% за наличный расчет», — сообщил Третьяков. Также эксперт отметил, что в основном дома и квартиры челябинцы берут по сертификатам. Покупатели приезжают с сертификатами, на которых уже есть определенная сумма. В основном это жители региона, пострадавшие от аварии на ПО «Маяк», жители Челябинской области из подтопляемых зон, участники СВО. В Челябинске в начале года квартиры в новостройках стали стоить на 45% дороже, чем квадратные метры на вторичке. Средняя стоимость нового жилья достигла 7 миллионов 805 тысяч рублей. Квартиры на вторичном рынке продают в среднем по 5 миллионов рублей за объект.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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