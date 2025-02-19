Сотрудники музейно-выставочного комплекса имени Салехарда готовят к 80-летнему юбилею Победы уникальную выставку, посвященную воспоминанием о годах Великой отечественной войны. Об этом URA.RU рассказал старший научный сотрудник Музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского Константин Карташов.
«В МВК имени Шемановского пройдет выставка, посвященная юбилею Победы. В ней будут задействованы архивные документы — это письма фронтовиков и их близких», — сообщил Карташов.
Точные даты выставки пока неизвестны. Открытие состоится в преддверии 9 мая. Под выставку отведут зал МВК, который сейчас находится на реставрации. В ней задействуют подлинные письма, которые ямальцы отправляли с фронта (на видео одно из них — прим. ред.).
Ранее историк Карташов рассказал URA.RU о репрессиях на Ямале с 1930-х по 1950-х годов. Он отметил, что жертвами репрессий в ЯНАО стали прежде всего спецпереселенцы, руками которых были построены местные города.
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