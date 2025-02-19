19 февраля 2025

Ямальский музей покажет уникальные письма фронтовиков. Видео

МВК имени Шемановского проведет выставку, посвященную 80-летнему юбилею Победы
© Служба новостей «URA.RU»
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В музее Салехарда покажут архивные документы фронтовиков
В музее Салехарда покажут архивные документы фронтовиков Фото:

Сотрудники музейно-выставочного комплекса имени Салехарда готовят к 80-летнему юбилею Победы уникальную выставку, посвященную воспоминанием о годах Великой отечественной войны. Об этом URA.RU рассказал старший научный сотрудник Музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского Константин Карташов.

«В МВК имени Шемановского пройдет выставка, посвященная юбилею Победы. В ней будут задействованы архивные документы — это письма фронтовиков и их близких», — сообщил Карташов.

Точные даты выставки пока неизвестны. Открытие состоится в преддверии 9 мая. Под выставку отведут зал МВК, который сейчас находится на реставрации. В ней задействуют подлинные письма, которые ямальцы отправляли с фронта (на видео одно из них — прим. ред.).

Ранее историк Карташов рассказал URA.RU о репрессиях на Ямале с 1930-х по 1950-х годов. Он отметил, что жертвами репрессий в ЯНАО стали прежде всего спецпереселенцы, руками которых были построены местные города.

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Сотрудники музейно-выставочного комплекса имени Салехарда готовят к 80-летнему юбилею Победы уникальную выставку, посвященную воспоминанием о годах Великой отечественной войны. Об этом URA.RU рассказал старший научный сотрудник Музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского Константин Карташов. «В МВК имени Шемановского пройдет выставка, посвященная юбилею Победы. В ней будут задействованы архивные документы — это письма фронтовиков и их близких», — сообщил Карташов. Точные даты выставки пока неизвестны. Открытие состоится в преддверии 9 мая. Под выставку отведут зал МВК, который сейчас находится на реставрации. В ней задействуют подлинные письма, которые ямальцы отправляли с фронта (на видео одно из них — прим. ред.). Ранее историк Карташов рассказал URA.RU о репрессиях на Ямале с 1930-х по 1950-х годов. Он отметил, что жертвами репрессий в ЯНАО стали прежде всего спецпереселенцы, руками которых были построены местные города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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