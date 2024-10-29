30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Эту дату в 1991 году выбрали не случайно — именно в этот день в 1974 году узники мордовских и пермских лагерей устроили голодовку. Они отказались от еды в знак протеста политических репрессий в СССР. О жертвах репрессий в ЯНАО URA.RU рассказал старший научный сотрудник Музейно-выставочного комплекса имени И. С, Шемановского Константин Карташов, подробнее — читайте в нашем материале.
Спецпереселенцы Ямала
Что касается Ямала в контексте истории репрессий, то здесь уместнее говорить не только о 501-й стройке — «мертвую» железную дорогу, которую должны были проложить от станции Чум до Игарки, строили заключенные ГУЛАГа. Но, прежде всего, жертвы репрессий здесь — это спецпереселенцы.
Такой феномен существовал в Советском Союзе с 1930 года до конца 1950-х годов. Спецпереселенцы — это люди и целые семьи, которых отправляли в ссылку в различные отдаленные местности СССР. Социальный состав переселенцев менялся на протяжении двух десятилетий пока существовало это явление. Первыми переселенцами в 1930 году стали жертвы раскулачивания, — отмечает Карташов.
Раскулаченных крестьян высылали из прежних мест проживания в отдаленные местности Советского Союза, например, на Крайний Север, Дальний Восток, в Среднюю Азию и другие труднодоступные районы. В том числе в Западную Сибирь и на территорию Обдорского края — нынешний Ямало-Ненецкий автономный округ.
С помощью высылки раскулаченных решалась задача хозяйственного освоения отдаленных территорий страны. Промышленная добыча полезных ископаемых, освоение природных ресурсов, а в нашем случае — создание рыбной промышленности, — добавляет историк.
Первая волна переселения шла с 1930 по 1934 года, в конце которого коллективизация практически подошла к концу. Затем новый виток ссылки спецпереселенцев начался с 1939-1940-х годов — это было связано с присоединением к Советскому Союзу новых территорий на западе: Прибалтики, Западной Белоруссии, Западной Украины и Молдавии.
Старший научный сотрудник отмечает, логика переселения в Советском Союзе была, но на данный момент у специалистов нет четкого понимания, по каким правилам тех или иных людей отправляли в определенные места, однако это было вполне систематизированным делом. К примеру, чеченцев выселяли в Среднюю Азию — в основном в Казахстан (1944 год), а калмыков отправляли в Западную Сибирь.
В годы Великой Отечественной войны появилось такое явление как этнические депортации, когда целые народы выселяли по этническому признаку, так как они считались неблагонадежными. Так, например, появились ссыльные немцы Поволжья в 1942. У нас на Ямале были люди из Западной Украины и Молдавии, — замечает Карташов.
Что касается раскулаченных крестьян, которых сослали на Ямал еще в 1930-е годы, то большинство из них были с Южного Урала. Но порядка 20% были из Нижнего Поволжья — района Астрахани, оттуда высылали рыбаков из коллективизированных рыболовецких хозяйств, их направляли в Обдорский край для того, чтобы они помогали уральцам совершенствовать методы рыбной ловли и рыбообработки.
Посчитать, сколько переселенцев после окончания репрессий уехали, а сколько осталось — невозможно. Многие спецпереселенцы из Обдорского края начали уезжать начиная с 1935 года, потому что срок ссылки составлял всего пять лет. Но потом власти приняли некоторые меры, которые ограничили для них возможности выезда.
В послевоенные годы ссылка спецпереселенцев на Ямал уже не имела массового характера, а в 1950-е годы — после смерти Сталина — депортированные народы получили право на возвращение в свои родные земли, поэтому к 1960-м годам феномен спецпоселения практически перестал существовать. Но при этом многие потомки переселенцев живут в ЯНАО до сих пор.
Поселения спецпереселенцев
Это было действительно массовое явление. На Ямале тогда еще железной дороги не было, поэтому поездами спецпереселенцев везли до Тюмени, а оттуда на подводах (повозка или грузовая телега, приводимая в движение конной тягой — прим. ред.) до Тобольска, а там сажали на пароходы, — рассказывает Константин Карташов.
В начале 1931 года количество спецпереселенцев по Обдорскому району составляло 3110 человек. К 1942 году — спецпереселенцев насчитывали 6384 человек. А по переписи в 1945 году их было 5690 человек — это те люди, кто на тот момент имел статус спецпоселенца, то есть без учета ссыльных, которые были высланы в 1930-х годах, потому что большинство из них уже были освобождены от ссылки, несмотря на то, что они продолжали жить на Ямале.
Завозили переселенцев в большинстве случаев фактически на пустое место, и они были вынуждены сами строить себе дома. Это достаточно трагическая история, потому что быт у переселенцев был крайне необустроенный. Первое время и питание было скудным, поэтому в начале 1930-х годов смертность среди спецпереселенцев была достаточно высокой, — отмечает историк.
Он рассказывает, за период с июля 1930 года по май 1931 года в Обдорском районе умерло 346 спецпереселенцев, при этом детей родилось в семьях только 17. Такая высокая смертность сохранялась до середины 30-х годов.
Не выполнялись планы по завозу стройматериалов из-за чего не получалось вовремя строить дома, соответственно жилья спецпоселенцам не хватало. Это привело даже к тому, что в первую зиму с 30-го на 31-й год из-за срыва плана по строительству жилья пришлось около 400 семей спецпереселенцев выселить с Ямала в район Тобольска — их негде было поместить на зиму, — вспоминает Карташов.
Спецпереселение — это в первую очередь ссылка, а не лагерь, поэтому поселки у таких людей были обычными, рабочими. Однако в каждом была своя комендатура, которая держала всех на учете, то есть покинуть территорию поселения без разрешения коменданта было нельзя.
Константин Карташов отмечает, такие поселки как Горки и Аксарка появились именно как территория для спецпереселенцев. Точно также и район Салехарда, который местные называют Комбинат — это также изначально был спецпоселок, который с 1930 по 1933 года был отдельным населенным пунктом. Между Обдорском и Обдорским комбинатом не было даже сплошной застройки и моста через реку Шайтанку. Только в 1933 году Комбинат и Обдорск объединили в один населенный пункт. Обдорск получил статус поселка городского типа, тогда же его переименовали в Салехард.
А такие поселки как Пуйко и Шуга давно уже не существуют. Они расселены в 50-е годы из-за постоянных затоплений, а жителей переселили в Салемал и Аксарку. Поселка Нанги тоже уже давно нет, — добавляет историк.
Влияние политических репрессий на развитие ЯНАО
Руками спецпереселенцев в 1930-е годы на Ямале было построено семь рыбозаводов, включая Салехардский рыбоконсервный комбинат.
Питлярская, Аксарковская и Нангинская консервные фабрики были еще дореволюционными — их национализировали, а купцов раскулачили. Однако эти фабрики прекращали работу в период Первой мировой и гражданских войн, когда не хватало рабочих сил.
Аксарковская консервная фабрика давала в год около пятисот тысяч консерв, а Салехардский комбинат к середине 30-х годов вышел на показатель — четыре миллиона консервных банок в год. К тому же три купеческие фабрики были сезонными и не работали круглый год. Поэтому, можно сказать, что полноценной рыбной промышленности до 1930-х годов на Ямале не было, — замечает Константин Карташов.
Так в советские времена Питлярская и Аксаковские фабрики были закрыты, потому что оказались не востребованы. При этом Нангинская плавучая консервная фабрика действовала и в 1930-е годы.
Поэтому можно сказать, что благодаря труду спецпереселенцев на Ямале была создана промышленная база. Их руками были построены почти все рыбозаводы Обдорского района — это Салехардский рыбоконсервный комбинат, рыбозаводы Кушеватский, Аксарковский, Пуйковский, Шугинский, Новопортовский и Тазовский.
Ассоциация музеев памяти
Ежегодно в преддверии 30 октября на базе музея истории ГУЛАГа в Москве проходит междисциплинарная конференция «Форум памяти», в ней участвуют представители тех музеев, которые входят в Ассоциацию музеев памяти, возникшую в 2015 году.
Музеи из этой ассоциации расположены в основном в тех местах, которые так или иначе связаны с историей репрессий, в том числе МВК имени И. С. Шемановского, а также музей города Лабытнанги и многие другие. Старший научный сотрудник МВК Константин Карташов, рассказал, что в рамках форума для сотрудников музеев ведутся дискуссий на тему того, как сохранять, показывать и передавать память на такую сложную и непростую тему.
В музеях ассоциации ежегодно развиваются новые проекты, связанные с ГУЛАГом — это выставки или развитие точек притяжения. Подобным проектом в Салехарде станет лагпункт «Глухариный», который был частью 501-й стройки — его планируют восстановить к концу 2025 года. Также в фондах МВК имени И. С. Шемановского достаточно много материалов, фотографий и документов, связанных с репрессиями.
В МВК хранится уникальная картотека спецпереселенцев Ямало-Ненецкой окружной комендатуры, которая в свое время попала к нам в музей. Она, правда, неполная, однако там есть очень интересный массив информации о спецпереселенцах, которые проживали в ЯНАО. Картотека опубликована в госкаталоге, — отмечает Карташов.
Памятники жертв репрессии в ЯНАО
В Салехарде в сквере напротив агроэкономического техникума находится гранитная стела на постаменте. Этот памятник посвящен жертвам политических репрессий, его открыли в 2001 году.
Также в северной части Салехарда, на въезде в город из аэропорта, рядом с дорогой стоит паровоз в память о заключенных, которые погибли на 501-й стройке. Он был установлен в Салехарде 2 августа 2003 года.
На табличке памятника указано: «паровоз Эм № 711-26 прибыл 2 августа 1947 года на станцию Обская. Работал на строительстве № 501». Трансполярную железную дорогу «Чум — Салехард — Игарка», которая должна была соединить европейскую часть России с Чукоткой, начали строить в конце 40-х годов с восточной и северной части страны. Подробнее о 501-й стройке URA.RU сообщало в другом материале. За шесть лет заключенными ГУЛАГа было построено около 800 километров пути — это примерно половина того, что было запроектировано изначально. После смерти Сталина, проект свернули.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!