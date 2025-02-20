ЦБ снизил курс доллара до менее чем 89 рублей

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Доллар упал ниже 89 рублей
Доллар упал ниже 89 рублей Фото:

Центральный банк России снизил официальный курса доллара. Теперь он составляет менее 89 рублей.

По информации, опубликованной на сайте ЦБ, к пятнице, 21 февраля, доллар равен 88,5 рубля. При этом днем ранее, 20 февраля, доллар стоил 90,4 рубля.

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Центральный банк России снизил официальный курса доллара. Теперь он составляет менее 89 рублей. По информации, опубликованной на сайте ЦБ, к пятнице, 21 февраля, доллар равен 88,5 рубля. При этом днем ранее, 20 февраля, доллар стоил 90,4 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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