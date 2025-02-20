ЦБ снизил курс доллара до менее чем 89 рублей

Доллар упал ниже 89 рублей
Центральный банк России снизил официальный курса доллара. Теперь он составляет менее 89 рублей.
По информации, опубликованной на сайте ЦБ, к пятнице, 21 февраля, доллар равен 88,5 рубля. При этом днем ранее, 20 февраля, доллар стоил 90,4 рубля.
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