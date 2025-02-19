«Пятерочка» вернула деньги жителю ХМАО после скандала с требованием о раскрытии доходов

Житель Нижневартовска, у которого служба поддержки X5 Group требовала раскрыть недельные транзакции по его счетам для возврата за недополученный товар, получил перевод сразу за все покупки. При этом, возвращать приобретённый товар не потребовалось.
«Они вообще отменили всю покупку и сделали возврат всей суммы. Я им написал, они сказали, что будут выяснять», — рассказал URA.RU житель Нижневартовска, уточнив, что возвращать продукты его не заставили.
Ранее мужчина написал жалобу на «Пятерочку» в Роспотребнадзор и прокуратуру. Отзывать заявления он не намерен, несмотря на полный возврат средств.
«Ничего отзывать не планирую. Они проблему не решили. Возврат всех денег это не решение вопроса», — подчеркнул собеседник агентства.
Вартовчанин ждет, когда прокуратура выпишет магазину предписание об устранении нарушений закона о защите прав потребителей. Далее покупатель намеревается подать судебный иск к «Пятёрочке» и взыскать моральный ущерб.
Ранее URA.RU писало, что «Пятерочка» объяснилась за скандал с покупателем из ХМАО, требуя предоставить недельную выписку с его счета. Компания X5 Group, которой принадлежит сеть супермаркетов «Пятерочка», признала неправоту и сделала внушение работникам службы поддержки.
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