«Пятерочка» объяснилась за скандал с покупателем, у которого требовала раскрыть доходы

Компания X5 Group, которой принадлежит сеть супермаркетов «Пятерочка», признала оплошность службы поддержки, требовавшей от югорчанина недельный отчет о транзакциях по банковской карте. Житель Нижневартовска в течение нескольких дней безуспешно пытается вернуть у ритейлера деньги за товар, который не был ему доставлен.
«Оператор не вправе требовать от клиентов справку о движении по счетам для возврата денежных средств за заказ, он лишь может запросить подтверждение одной транзакции — оплаты онлайн-заказа. Мы провели дополнительный инструктаж сотрудников службы поддержки, отдельно разъяснив требования законодательства», — сообщили URA.RU в пресс-службе X5 Group.
В случае возврата товара или неполной доставки заказа регистрируется обращение с последующим возвратом средств. Обычно это длится от 1 до 3 дней, но в некоторых случаях может занимать и до 30 дней — в зависимости от банка клиента, пояснили представители «Пятерочки» URA.RU, но при этом не дали никакой обратной связи самому покупатели. По данным агентства, инструктаж не сработал — требования о выписке актуальны до сего момента.
Житель Нижневартовска, тем временем, до сих пор не получил переплату за товар. В разговоре с корреспондентом агентства он сообщил, что уже направил жалобу на «Пятерочку» в Роспотребнадзор и прокуратуру.
«Подал жалобу в Роспотренадзор и прокуратуру. Намерен идти до конца и взыскать с продавца моральный ущерб. Дело не в деньгах, считаю необходимым создать прецедент, чтобы другие покупатели не столкнулись с требованиями раскрывать персональные данные и хамством службы поддержки „Пятерочки“, — подчеркнул заявитель.
Ранее URA.RU рассказало, что житель Нижневартовска собирается подавать в суд на сеть магазинов «Пятерочка» за то, что служба поддержки требует от него недельный отчет о транзакциях по банковской карте. Югорчанин в течение нескольких дней безуспешно пытался вернуть деньги за товар, который не был ему доставлен.
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