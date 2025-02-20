За четыре часа уничтожено 28 украинских дронов над регионами РФ

За четыре часа российские средства ПВО уничтожили 28 украинских дронов над различными регионами России, включая Краснодарский край, акваторию Азовского моря и Белгородскую область. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В период с 15.30 до 19.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении Минобороны в telegram-канале. 19 украинских беспилотных летательных аппаратов зафиксированы на территории Краснодарского края, восемь БпЛА были обнаружены над акваторией Азовского моря, еще один беспилотник замечен над территорией Белгородской области.
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