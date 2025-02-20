Илон Маск заинтересовался, куда Зеленский дел американские деньги

Глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск выразил озабоченность из-за исчезновения значительной суммы американской помощи Киеву. Об этом он написал в социальной сети X, реагируя на вопросы пользователей о том, куда делись 100 миллиардов долларов, о которых ранее упоминал президент Украины Владимир Зеленский.
«Хороший вопрос», — отметил Маск в социальной сети. Зеленский в интервью информационному агентству Associated Press ранее признал, что из объявленных 177 миллиардов долларов до Украины дошли только 76 миллиардов.
Этот инцидент вызвал реакцию не только у Илона Маска. Например, президент США Дональд Трамп также выразил ожидание возврата потраченных на помощь Украине средств, упомянув возможность получения эквивалента в виде редкоземельных металлов на значительную сумму, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.