20 февраля 2025

Илон Маск заинтересовался, куда Зеленский дел американские деньги

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Илон Маск заинтересовался финансированием Украины
Илон Маск заинтересовался финансированием Украины Фото:
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Глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск выразил озабоченность из-за исчезновения значительной суммы американской помощи Киеву. Об этом он написал в социальной сети X, реагируя на вопросы пользователей о том, куда делись 100 миллиардов долларов, о которых ранее упоминал президент Украины Владимир Зеленский.

«Хороший вопрос», — отметил Маск в социальной сети. Зеленский в интервью информационному агентству Associated Press ранее признал, что из объявленных 177 миллиардов долларов до Украины дошли только 76 миллиардов.

Этот инцидент вызвал реакцию не только у Илона Маска. Например, президент США Дональд Трамп также выразил ожидание возврата потраченных на помощь Украине средств, упомянув возможность получения эквивалента в виде редкоземельных металлов на значительную сумму, пишет RT.

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Глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск выразил озабоченность из-за исчезновения значительной суммы американской помощи Киеву. Об этом он написал в социальной сети X, реагируя на вопросы пользователей о том, куда делись 100 миллиардов долларов, о которых ранее упоминал президент Украины Владимир Зеленский. «Хороший вопрос», — отметил Маск в социальной сети. Зеленский в интервью информационному агентству Associated Press ранее признал, что из объявленных 177 миллиардов долларов до Украины дошли только 76 миллиардов. Этот инцидент вызвал реакцию не только у Илона Маска. Например, президент США Дональд Трамп также выразил ожидание возврата потраченных на помощь Украине средств, упомянув возможность получения эквивалента в виде редкоземельных металлов на значительную сумму, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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