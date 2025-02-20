20 февраля 2025

Статусный врач призвал запретить аборты в свердловских клиниках

Врач Забродин: свердловчанкам нужно запретить аборты в частных клиниках
© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Забродин поддержал запрет абортов в частных клиниках
Олег Забродин поддержал запрет абортов в частных клиниках Фото:

В Свердловской области необходимо запретить аборты в частных клиниках. Такое мнение высказал врач и член общественного совета при областном ГУ МВД Олег Забродин. По его словам, клиники должны следовать законам также, как это делают государственные больницы.

«Как правило, женщина понимает все, если ей хорошо и правильно, и красиво объяснить. Красиво не в смысле с интонациями, а красиво: стройно, понятно — то она отказывается от своего решения чаще всего. А если мы частные клиники не заставим работать по законам государственным, тогда проще запретить там аборты вообще, как явление», — сказал Забродин в эфире ОТВ.

Врач отметил, что сейчас сделать аборты в частных клиниках легче, так как там делают процедуру не по медицинским показаниям, а потому что «ограничений там гораздо меньше». По словам Забродина врачи, проводящие аборт без медицинских показаний, не думают о последствиях для женщины и её организма.

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В Свердловской области необходимо запретить аборты в частных клиниках. Такое мнение высказал врач и член общественного совета при областном ГУ МВД Олег Забродин. По его словам, клиники должны следовать законам также, как это делают государственные больницы. «Как правило, женщина понимает все, если ей хорошо и правильно, и красиво объяснить. Красиво не в смысле с интонациями, а красиво: стройно, понятно — то она отказывается от своего решения чаще всего. А если мы частные клиники не заставим работать по законам государственным, тогда проще запретить там аборты вообще, как явление», — сказал Забродин в эфире ОТВ. Врач отметил, что сейчас сделать аборты в частных клиниках легче, так как там делают процедуру не по медицинским показаниям, а потому что «ограничений там гораздо меньше». По словам Забродина врачи, проводящие аборт без медицинских показаний, не думают о последствиях для женщины и её организма.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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