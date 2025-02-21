Впервые появились кадры новой машины от российского производителя Tenet

Первые изображения автомобилей нового российского бренда TenetT появились в сети. Губернатор Калужской области Владислав Шапша опубликовал фотографии с завода в социальных сетях.
«В Калуге родился новый российский автомобильный бренд — TENET. В настоящее время идет подготовка к запуску производства. Это масштабная работа, которая будет выполняться поэтапно с постепенным увеличением уровня локализации», — написал Шапша в своем telegram-канале.
Серийный выпуск автомобилей Tenet запланирован на второй квартал 2025 года, сообщил губернатор. По его словам, это новая страница российско-китайского сотрудничества в сфере автомобильной промышленности.
Ранее группа компаний «АГР» (AGR Automotive Group) анонсировала запуск нового автомобильного бренда Tenet на российском рынке. И показала единственное изображение — кроссовер под покрывалом с дизайном передней части кузова и логотипом новой марки на месте номерного знака. Эксперты отмечали, что некоторые черты машины похожи на детали кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max.
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