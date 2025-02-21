Впервые появились кадры новой машины от российского производителя Tenet

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Губернатор Шапша опубликовал первое фото российского автомобиля TENET (фото из архива)
Губернатор Шапша опубликовал первое фото российского автомобиля TENET (фото из архива) Фото:

Первые изображения автомобилей нового российского бренда TenetT появились в сети. Губернатор Калужской области Владислав Шапша опубликовал фотографии с завода в социальных сетях. 

«В Калуге родился новый российский автомобильный бренд — TENET. В настоящее время идет подготовка к запуску производства. Это масштабная работа, которая будет выполняться поэтапно с постепенным увеличением уровня локализации», — написал Шапша в своем telegram-канале.

Серийный выпуск автомобилей Tenet запланирован на второй квартал 2025 года, сообщил губернатор. По его словам, это новая страница российско-китайского сотрудничества в сфере автомобильной промышленности. 

Ранее группа компаний «АГР» (AGR Automotive Group) анонсировала запуск нового автомобильного бренда Tenet на российском рынке. И показала единственное изображение — кроссовер под покрывалом с дизайном передней части кузова и логотипом новой марки на месте номерного знака. Эксперты отмечали, что некоторые черты машины похожи на детали кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max.

Шапша заявил, что автомобиль создан специально для российских условий
Шапша заявил, что автомобиль создан специально для российских условий
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Первые изображения автомобилей нового российского бренда TenetT появились в сети. Губернатор Калужской области Владислав Шапша опубликовал фотографии с завода в социальных сетях.  «В Калуге родился новый российский автомобильный бренд — TENET. В настоящее время идет подготовка к запуску производства. Это масштабная работа, которая будет выполняться поэтапно с постепенным увеличением уровня локализации», — написал Шапша в своем telegram-канале. Серийный выпуск автомобилей Tenet запланирован на второй квартал 2025 года, сообщил губернатор. По его словам, это новая страница российско-китайского сотрудничества в сфере автомобильной промышленности.  Ранее группа компаний «АГР» (AGR Automotive Group) анонсировала запуск нового автомобильного бренда Tenet на российском рынке. И показала единственное изображение — кроссовер под покрывалом с дизайном передней части кузова и логотипом новой марки на месте номерного знака. Эксперты отмечали, что некоторые черты машины похожи на детали кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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