20 февраля 2025

В Абхазии перед выборами начали травить россиян: в чем смысл, действия России

СК возбудил дело о разжигании ненависти к россиянам в Абхазии
© Служба новостей «URA.RU»
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СК завел уголовное дело
СК завел уголовное дело Фото:

В Абхазии перед началом второго тура президентских выборов неизвестные развернули кампанию по травле россиян, армян и абхазов. Предварительно, сделано это было, чтобы вынудить людей отказаться от голосования. СК России завел дело и будет расследовать ситуацию. Подробности — в материале URA.RU.

Россиян в Абхазии травили и преследовали через интернет
Россиян в Абхазии травили и преследовали через интернет
Фото:

СК России расследует проблему

Следственный комитет России начал уголовное расследование по факту разжигания ненависти и вражды в отношении армян, русских и абхазов, проживающих в Абхазии. Дело возбуждено на основании обращений о угрозах применения насилия против граждан, имеющих российское гражданство. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«В Главном следственном управлении СК РФ возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти и вражды с угрозой применения насилия в отношении проживающих в Республике Абхазия армян, русских и абхазов, имеющих гражданство РФ», — сообщила Петренко.

По информации следствия, в интернете были распространены призывы к преследованию лиц определенных национальностей. В ходе дальнейшего расследования планируется выяснить, кто стоит за этими действиями и проверить причастность подозреваемых к подстрекательству к насильственным действиям против армянской, русской и абхазской общин.

Неустановленные лица пытались запугать жителей Абхазии в преддверии выборов
Неустановленные лица пытались запугать жителей Абхазии в преддверии выборов
Фото:

Политические махинации

По версии СК, «отдельные лица» через интернет не позднее 16 февраля публично призывали к преследованию русских и армян в Абхазии. Также там призывали к массовым репрессиям и иным противоправным действиям. Предварительно, это было нужно, чтобы вынудить эти группы людей не участвовать в выборах из-за травли.

В соцсетях разошлась аудиозапись, где якобы племянник главы Абхазии призывает преследовать армян
В соцсетях разошлась аудиозапись, где якобы племянник главы Абхазии призывает преследовать армян
Фото:

Кого проверят

В Telegram Петренко сообщается, что, по данным СМИ, среди злоумышленников в качестве лидера был депутат Дмитрий Ардзинба, а также соучредитель ООО «Самшитовая роща» Геннадий Айба и его сын Саид Айба. Следователи проверят также на причастность к преступлению Энвера Бганбу, Юрия Ванабы, Дмитрия Ардзинбу, Геннадия Айбу, Гочи Пилии, Масика Шакрыла.

Энвер Бганба — племянник временно исполняющего обязанности президента Абхазии Валерия Бганбы. На днях в соцсетях распространилась аудиозапись, на которой, как пишет Sputnik, Энвер Бганба призвал разобраться с армянами и предложил их «пугать» перед вторым туром выборов.

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В Абхазии перед началом второго тура президентских выборов неизвестные развернули кампанию по травле россиян, армян и абхазов. Предварительно, сделано это было, чтобы вынудить людей отказаться от голосования. СК России завел дело и будет расследовать ситуацию. Подробности — в материале URA.RU. СК России расследует проблему Следственный комитет России начал уголовное расследование по факту разжигания ненависти и вражды в отношении армян, русских и абхазов, проживающих в Абхазии. Дело возбуждено на основании обращений о угрозах применения насилия против граждан, имеющих российское гражданство. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По информации следствия, в интернете были распространены призывы к преследованию лиц определенных национальностей. В ходе дальнейшего расследования планируется выяснить, кто стоит за этими действиями и проверить причастность подозреваемых к подстрекательству к насильственным действиям против армянской, русской и абхазской общин. Политические махинации По версии СК, «отдельные лица» через интернет не позднее 16 февраля публично призывали к преследованию русских и армян в Абхазии. Также там призывали к массовым репрессиям и иным противоправным действиям. Предварительно, это было нужно, чтобы вынудить эти группы людей не участвовать в выборах из-за травли. Кого проверят В Telegram Петренко сообщается, что, по данным СМИ, среди злоумышленников в качестве лидера был депутат Дмитрий Ардзинба, а также соучредитель ООО «Самшитовая роща» Геннадий Айба и его сын Саид Айба. Следователи проверят также на причастность к преступлению Энвера Бганбу, Юрия Ванабы, Дмитрия Ардзинбу, Геннадия Айбу, Гочи Пилии, Масика Шакрыла. Энвер Бганба — племянник временно исполняющего обязанности президента Абхазии Валерия Бганбы. На днях в соцсетях распространилась аудиозапись, на которой, как пишет Sputnik, Энвер Бганба призвал разобраться с армянами и предложил их «пугать» перед вторым туром выборов.
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