Зеленскому объяснили, почему Трамп винит Украину в развязывании конфликта

Меркурис: у Украины было множество возможностей для разрешения конфликта
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Трамп напомнил Зеленскому о неиспользованных Украиной шансах на прекращение конфликта, заявил Меркурис
Трамп напомнил Зеленскому о неиспользованных Украиной шансах на прекращение конфликта, заявил Меркурис Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент США Дональд Трамп, обвиняя Украину в развязывании конфликта, имеет в виду, что у Киева было три года, чтобы предложить мирное соглашение. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«Трамп просто хотел сказать, что у Украины было три года чтобы предложить проект мирной сделки, найти возможность избежать заранее проигранного конфликта», — заявил Меркурис на своем youtube канале. Аналитик также напомнил, что Украина не выполнила условия Минских соглашений и даже открыто это признала.

Дональд Трамп 19 февраля заявил, что Украина первой начала конфликт с Россией. Он отметил, что боевые действия привели к разрушениям и жертвам. Также американский президент высказал мнение о необходимости проведения выборов на Украине.

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Президент США Дональд Трамп, обвиняя Украину в развязывании конфликта, имеет в виду, что у Киева было три года, чтобы предложить мирное соглашение. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис. «Трамп просто хотел сказать, что у Украины было три года чтобы предложить проект мирной сделки, найти возможность избежать заранее проигранного конфликта», — заявил Меркурис на своем youtube канале. Аналитик также напомнил, что Украина не выполнила условия Минских соглашений и даже открыто это признала. Дональд Трамп 19 февраля заявил, что Украина первой начала конфликт с Россией. Он отметил, что боевые действия привели к разрушениям и жертвам. Также американский президент высказал мнение о необходимости проведения выборов на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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