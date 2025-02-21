Президент США Дональд Трамп, обвиняя Украину в развязывании конфликта, имеет в виду, что у Киева было три года, чтобы предложить мирное соглашение. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.
«Трамп просто хотел сказать, что у Украины было три года чтобы предложить проект мирной сделки, найти возможность избежать заранее проигранного конфликта», — заявил Меркурис на своем youtube канале. Аналитик также напомнил, что Украина не выполнила условия Минских соглашений и даже открыто это признала.
Дональд Трамп 19 февраля заявил, что Украина первой начала конфликт с Россией. Он отметил, что боевые действия привели к разрушениям и жертвам. Также американский президент высказал мнение о необходимости проведения выборов на Украине.
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