В Дагестане 14 населенных пунктов остались без дорожного сообщения из-за лавины

В Дагестане 14 населенных пунктов остались без автомобильного сообщения из-за лавины на 18 км дороги Тлярата-Камелюх. Об этом рассказали в региональной госавтоинспекции (ГАИ).
«В результате схода лавины на 18 километре автодороги Тлярата-Камелюх движение транспорта временно приостановлено. В связи с этим 14 населенных пунктов остались без автомобильного сообщения», — говорится в сообщении официального telegram-канала ГАИ Дагестана.
Жителей просят избегать поездок по этому маршруту. Рекомендуется использовать альтернативные пути, заключили в госавтоинспекции.
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