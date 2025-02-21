В Дагестане 14 населенных пунктов остались без дорожного сообщения из-за лавины

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Жителей просят искать альтернативные пути из-за схода лавины
Жителей просят искать альтернативные пути из-за схода лавины Фото:

В Дагестане 14 населенных пунктов остались без автомобильного сообщения из-за лавины на 18 км дороги Тлярата-Камелюх. Об этом рассказали в региональной госавтоинспекции (ГАИ).

«В результате схода лавины на 18 километре автодороги Тлярата-Камелюх движение транспорта временно приостановлено. В связи с этим 14 населенных пунктов остались без автомобильного сообщения», — говорится в сообщении официального telegram-канала ГАИ Дагестана. 

Жителей просят избегать поездок по этому маршруту. Рекомендуется использовать альтернативные пути, заключили в госавтоинспекции.

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В Дагестане 14 населенных пунктов остались без автомобильного сообщения из-за лавины на 18 км дороги Тлярата-Камелюх. Об этом рассказали в региональной госавтоинспекции (ГАИ). «В результате схода лавины на 18 километре автодороги Тлярата-Камелюх движение транспорта временно приостановлено. В связи с этим 14 населенных пунктов остались без автомобильного сообщения», — говорится в сообщении официального telegram-канала ГАИ Дагестана.  Жителей просят избегать поездок по этому маршруту. Рекомендуется использовать альтернативные пути, заключили в госавтоинспекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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