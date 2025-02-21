Российские военные завершили полное освобождение микрорайона Северный в Часовом Яре ДНР. Об этом рассказали в Добровольческом корпусе в составе группировки «Юг».
«ВС РФ полностью освободили микрорайон Северный», — передает сообщение военных ТАСС. 19 февраля российские войска взяли под контроль все ключевые высоты вокруг Часова Яра. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что российские войска добились успеха на юге от города и теперь могут эффективно использовать артиллерию.
Минобороны России сообщило об установлении контроля над стратегическими позициями и нанесении ущерба силам противника, включая несколько украинских бригад. Сообщается также о продвижении российских войск от урочища «Ступки» до Курдюмовки, передает «Царьград».
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