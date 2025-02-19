Кимаковский: ВС РФ заняли высоты возле Часова Яра

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ВС России заняли доминирующие высоты вокруг Часова Яра
ВС России заняли доминирующие высоты вокруг Часова Яра Фото:
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Вооруженные силы России взяли под контроль все доминирующие высоты вокруг Часова Яра, расположенного в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Большие успехи у нас в районе Часова Яра на юг. Там Ступочки уже взяли в полукольцо, доминирующие высоты наши. Соответственно, мы можем работать артиллерией. И в сумме мы фактически заняли все высоты вокруг Часова Яра», — сообщил Кимаковский в ходе эфира на канале «Соловьев Live». Он также подчеркнул, что контроль над высотами дает российским войскам значительное оперативно-тактическое преимущество.

По информации Министерства обороны РФ, подразделения группировки «Южная» в ходе боевых действий улучшили свои позиции, заняв более стратегически выгодные рубежи. В результате активных операций нанесен ущерб живой силе и военной технике противника, включая две механизированные бригады, штурмовую, аэромобильную и горно-штурмовую бригады ВСУ. Операции проводились в районах таких населенных пунктов, как Крестище, Дроновка, Часов Яр, Северск, Никифоровка, Николайполье и Улаклы, на территории ДНР, говорится в telegram-канале ведомства.

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Вооруженные силы России взяли под контроль все доминирующие высоты вокруг Часова Яра, расположенного в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. «Большие успехи у нас в районе Часова Яра на юг. Там Ступочки уже взяли в полукольцо, доминирующие высоты наши. Соответственно, мы можем работать артиллерией. И в сумме мы фактически заняли все высоты вокруг Часова Яра», — сообщил Кимаковский в ходе эфира на канале «Соловьев Live». Он также подчеркнул, что контроль над высотами дает российским войскам значительное оперативно-тактическое преимущество. По информации Министерства обороны РФ, подразделения группировки «Южная» в ходе боевых действий улучшили свои позиции, заняв более стратегически выгодные рубежи. В результате активных операций нанесен ущерб живой силе и военной технике противника, включая две механизированные бригады, штурмовую, аэромобильную и горно-штурмовую бригады ВСУ. Операции проводились в районах таких населенных пунктов, как Крестище, Дроновка, Часов Яр, Северск, Никифоровка, Николайполье и Улаклы, на территории ДНР, говорится в telegram-канале ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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