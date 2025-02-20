20 февраля 2025

Более 150 подсудимых ушли из Курганской области на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Свыше 150 подсудимых ушли на СВО до суда
Свыше 150 подсудимых ушли на СВО до суда Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курганской области суды приостановили 157 уголовных производств, фигуранты которых отправились на СВО по контракту с Минобороны. Об этом рассказал корреспондент URA.RU c совещания судов общей юрисдикции.

«Начиная с 2 октября 2024 года <…> в течение неполных трех месяцев 35 подсудимых были направлены в распоряжение Министерства обороны Российской Федерации», — сообщил председатель курганского облсуда Андрей Роот. Еще 122 человека, находившихся под судебным следствием, отправились до суда по контракту в зону СВО добровольно до указанной даты.

Председатель отметил, что в данной работе суды не допускали каких-либо сбоев. При поступлении заявлений подсудимых решения принимались незамедлительно.

Ранее URA.RU сообщало, что в Мокроусовском округе решение уйти на СВО принял обвиняемый в смертельном ДТП местный житель. Суд рассмотрел ходатайство начальника пункта по отбору на военную службу по контракту в отношении обвиняемого и удовлетворил его. 

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В Курганской области суды приостановили 157 уголовных производств, фигуранты которых отправились на СВО по контракту с Минобороны. Об этом рассказал корреспондент URA.RU c совещания судов общей юрисдикции. «Начиная с 2 октября 2024 года <…> в течение неполных трех месяцев 35 подсудимых были направлены в распоряжение Министерства обороны Российской Федерации», — сообщил председатель курганского облсуда Андрей Роот. Еще 122 человека, находившихся под судебным следствием, отправились до суда по контракту в зону СВО добровольно до указанной даты. Председатель отметил, что в данной работе суды не допускали каких-либо сбоев. При поступлении заявлений подсудимых решения принимались незамедлительно. Ранее URA.RU сообщало, что в Мокроусовском округе решение уйти на СВО принял обвиняемый в смертельном ДТП местный житель. Суд рассмотрел ходатайство начальника пункта по отбору на военную службу по контракту в отношении обвиняемого и удовлетворил его. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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