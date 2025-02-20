Более 150 подсудимых ушли из Курганской области на СВО

В Курганской области суды приостановили 157 уголовных производств, фигуранты которых отправились на СВО по контракту с Минобороны. Об этом рассказал корреспондент URA.RU c совещания судов общей юрисдикции.
«Начиная с 2 октября 2024 года <…> в течение неполных трех месяцев 35 подсудимых были направлены в распоряжение Министерства обороны Российской Федерации», — сообщил председатель курганского облсуда Андрей Роот. Еще 122 человека, находившихся под судебным следствием, отправились до суда по контракту в зону СВО добровольно до указанной даты.
Председатель отметил, что в данной работе суды не допускали каких-либо сбоев. При поступлении заявлений подсудимых решения принимались незамедлительно.
Ранее URA.RU сообщало, что в Мокроусовском округе решение уйти на СВО принял обвиняемый в смертельном ДТП местный житель. Суд рассмотрел ходатайство начальника пункта по отбору на военную службу по контракту в отношении обвиняемого и удовлетворил его.
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