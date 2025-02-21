Shot: Porsche застолбил товарный знак в России после переговоров Лаврова и Рубио

Shot: Porsche продлили регистрацию товарного знака в РФ до 2035 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания Porsche продлила регистрацию товарного знака в РФ
Компания Porsche продлила регистрацию товарного знака в РФ Фото:

Компания Porsche после переговоров делегаций РФ и США в Эр-Рияде продлила регистрацию товарного знака в России до 23 октября 2035 года, несмотря на значительные финансовые потери. Компания подала заявку в Роспатент, что указывает на потенциальное возвращение бренда в Россию, об этом пишут telegram-каналы. 

«Немецкий автопроизводитель Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft накануне застолбил свой товарный знак еще на 10 лет — до 23 октября 2035 года, — подав заявку в Роспатент», — сообщил telegram-канал Shot. Там же отметили, что компания подала заявку, несмотря на значительные финансовые потери.

Из-за снижения продаж в России и Китае Porsche понесло значительные финансовые потери. В марте 2022 года Porsche приостановил свою деятельность в России и закрыл 26 дилерских центров в 20 городах страны. Начиная с 2024 года компания не продлевает контракты временных сотрудников, там также объявили о сокращении почти 2000 рабочих мест к 2029 году.

Несмотря на то, что автомобильный рынок в России активно заполняется китайскими марками, некоторые западные марки авто намерены вернуться в страну. Например, о желании вернуться на российский рынок заявил Hyundai Motor Group.

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Компания Porsche после переговоров делегаций РФ и США в Эр-Рияде продлила регистрацию товарного знака в России до 23 октября 2035 года, несмотря на значительные финансовые потери. Компания подала заявку в Роспатент, что указывает на потенциальное возвращение бренда в Россию, об этом пишут telegram-каналы.  «Немецкий автопроизводитель Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft накануне застолбил свой товарный знак еще на 10 лет — до 23 октября 2035 года, — подав заявку в Роспатент», — сообщил telegram-канал Shot. Там же отметили, что компания подала заявку, несмотря на значительные финансовые потери. Из-за снижения продаж в России и Китае Porsche понесло значительные финансовые потери. В марте 2022 года Porsche приостановил свою деятельность в России и закрыл 26 дилерских центров в 20 городах страны. Начиная с 2024 года компания не продлевает контракты временных сотрудников, там также объявили о сокращении почти 2000 рабочих мест к 2029 году. Несмотря на то, что автомобильный рынок в России активно заполняется китайскими марками, некоторые западные марки авто намерены вернуться в страну. Например, о желании вернуться на российский рынок заявил Hyundai Motor Group.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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