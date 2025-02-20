20 февраля 2025

Против подельника бывшего свердловского чиновника-«наркобарона» завели новое дело

В Екатеринбурге против фитнес-тренера Зелинского завели новое дело
© Служба новостей «URA.RU»
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При этом фигурант остается на свободе Фото:
новость из сюжета
ФСБ накрыла нарколабораторию чиновника из Екатеринбурга

Силовики нашли пакеты с наркотиком в гараже фитнес-тренера Семена Зелинского — подельника экс-начальника одного из отделов свердловского министерства агропромышленного комплекса (минАПК) Игоря Крупского — арестованного по обвинении в культивировании конопли. Против Зелинского возбуждено новое уголовное дело, сказал источник URA.RU.

«В двух полимерных пакетах обнаружили гашиш. По версии следствия, Зелинский незаконно хранил его для дальнейшего сбыта», — сообщил инсайдер агентства.

Против него возбудили дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Семен находится под подпиской о невыезде.

О задержании Крупского, Зелинского и пожарного Камиля Галимзянова стало известно 13 января. Их обвинили в незаконном культивировании конопли для продажи. В Белоярском районе силовики нашли морские контейнеры, которые принадлежали Крупскому. Их, как считает следствие, он переделал под нарколаборатории. Крупского и Галимзянова отправили в СИЗО.

Позднее стало известно, что Крупский признал вину и заключил сделку со следствием. Затем в деле появился новый фигурант — предприниматель Игорь Соколов. Его также арестовали. Подробнее о деле, — в сюжете URA.RU.

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Силовики нашли пакеты с наркотиком в гараже фитнес-тренера Семена Зелинского — подельника экс-начальника одного из отделов свердловского министерства агропромышленного комплекса (минАПК) Игоря Крупского — арестованного по обвинении в культивировании конопли. Против Зелинского возбуждено новое уголовное дело, сказал источник URA.RU. «В двух полимерных пакетах обнаружили гашиш. По версии следствия, Зелинский незаконно хранил его для дальнейшего сбыта», — сообщил инсайдер агентства. Против него возбудили дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Семен находится под подпиской о невыезде. О задержании Крупского, Зелинского и пожарного Камиля Галимзянова стало известно 13 января. Их обвинили в незаконном культивировании конопли для продажи. В Белоярском районе силовики нашли морские контейнеры, которые принадлежали Крупскому. Их, как считает следствие, он переделал под нарколаборатории. Крупского и Галимзянова отправили в СИЗО. Позднее стало известно, что Крупский признал вину и заключил сделку со следствием. Затем в деле появился новый фигурант — предприниматель Игорь Соколов. Его также арестовали. Подробнее о деле, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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