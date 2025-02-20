Против подельника бывшего свердловского чиновника-«наркобарона» завели новое дело

В Екатеринбурге против фитнес-тренера Зелинского завели новое дело

21 февраля 2025 в 11:09 Размер текста - 17 +

При этом фигурант остается на свободе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ФСБ накрыла нарколабораторию чиновника из Екатеринбурга Силовики нашли пакеты с наркотиком в гараже фитнес-тренера Семена Зелинского — подельника экс-начальника одного из отделов свердловского министерства агропромышленного комплекса (минАПК) Игоря Крупского — арестованного по обвинении в культивировании конопли. Против Зелинского возбуждено новое уголовное дело, сказал источник URA.RU. «В двух полимерных пакетах обнаружили гашиш. По версии следствия, Зелинский незаконно хранил его для дальнейшего сбыта», — сообщил инсайдер агентства. Против него возбудили дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Семен находится под подпиской о невыезде. О задержании Крупского, Зелинского и пожарного Камиля Галимзянова стало известно 13 января. Их обвинили в незаконном культивировании конопли для продажи. В Белоярском районе силовики нашли морские контейнеры, которые принадлежали Крупскому. Их, как считает следствие, он переделал под нарколаборатории. Крупского и Галимзянова отправили в СИЗО. Позднее стало известно, что Крупский признал вину и заключил сделку со следствием. Затем в деле появился новый фигурант — предприниматель Игорь Соколов. Его также арестовали. Подробнее о деле, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики нашли пакеты с наркотиком в гараже фитнес-тренера Семена Зелинского — подельника экс-начальника одного из отделов свердловского министерства агропромышленного комплекса (минАПК) Игоря Крупского — арестованного по обвинении в культивировании конопли. Против Зелинского возбуждено новое уголовное дело, сказал источник URA.RU. «В двух полимерных пакетах обнаружили гашиш. По версии следствия, Зелинский незаконно хранил его для дальнейшего сбыта», — сообщил инсайдер агентства. Против него возбудили дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Семен находится под подпиской о невыезде. О задержании Крупского, Зелинского и пожарного Камиля Галимзянова стало известно 13 января. Их обвинили в незаконном культивировании конопли для продажи. В Белоярском районе силовики нашли морские контейнеры, которые принадлежали Крупскому. Их, как считает следствие, он переделал под нарколаборатории. Крупского и Галимзянова отправили в СИЗО. Позднее стало известно, что Крупский признал вину и заключил сделку со следствием. Затем в деле появился новый фигурант — предприниматель Игорь Соколов. Его также арестовали. Подробнее о деле, — в сюжете URA.RU.