Против подельника бывшего свердловского чиновника-«наркобарона» завели новое дело

Силовики нашли пакеты с наркотиком в гараже фитнес-тренера Семена Зелинского — подельника экс-начальника одного из отделов свердловского министерства агропромышленного комплекса (минАПК) Игоря Крупского — арестованного по обвинении в культивировании конопли. Против Зелинского возбуждено новое уголовное дело, сказал источник URA.RU.
«В двух полимерных пакетах обнаружили гашиш. По версии следствия, Зелинский незаконно хранил его для дальнейшего сбыта», — сообщил инсайдер агентства.
Против него возбудили дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Семен находится под подпиской о невыезде.
О задержании Крупского, Зелинского и пожарного Камиля Галимзянова стало известно 13 января. Их обвинили в незаконном культивировании конопли для продажи. В Белоярском районе силовики нашли морские контейнеры, которые принадлежали Крупскому. Их, как считает следствие, он переделал под нарколаборатории. Крупского и Галимзянова отправили в СИЗО.
Позднее стало известно, что Крупский признал вину и заключил сделку со следствием. Затем в деле появился новый фигурант — предприниматель Игорь Соколов. Его также арестовали. Подробнее о деле, — в сюжете URA.RU.
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