Крупные страны не могут прийти к соглашению о ситуации на Украине. Китай поддерживает мирные инициативы американского президента Дональда Трампа на G20, в то время как союзники США оказывают поддержку украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом пишет агентство Reuters.
«Китай поддерживает мирный план Трампа по Украине на G20, в то время как союзники США объединяются в поддержку Зеленского», — говорится в материале агентства. Министр иностранных дел Китая Ван И подтвердил поддержку усилий, направленных на мирное разрешение конфликта, включая достигнутый консенсус между США и Россией на встрече министров иностранных дел стран G20 в Йоханнесбурге.
Китай 13 февраля предложил провести переговоры по конфликту на Украине с участием президента России Владимира Путина и Трампа без украинского лидера Владимира Зеленского, что вызвало скепсис на Западе. Западные эксперты усомнились в таком подходе, особенно учитывая, что встреча пройдет без представителей Европы, передает «Царьград».
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