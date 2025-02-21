Reuters: крупные страны не могут договориться о том, что делать с Украиной

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Китай поддерживает дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине, заявил Ван И
Китай поддерживает дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине, заявил Ван И Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Крупные страны не могут прийти к соглашению о ситуации на Украине. Китай поддерживает мирные инициативы американского президента Дональда Трампа на G20, в то время как союзники США оказывают поддержку украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом пишет агентство Reuters.

«Китай поддерживает мирный план Трампа по Украине на G20, в то время как союзники США объединяются в поддержку Зеленского», — говорится в материале агентства. Министр иностранных дел Китая Ван И подтвердил поддержку усилий, направленных на мирное разрешение конфликта, включая достигнутый консенсус между США и Россией на встрече министров иностранных дел стран G20 в Йоханнесбурге.

Китай 13 февраля предложил провести переговоры по конфликту на Украине с участием президента России Владимира Путина и Трампа без украинского лидера Владимира Зеленского, что вызвало скепсис на Западе. Западные эксперты усомнились в таком подходе, особенно учитывая, что встреча пройдет без представителей Европы, передает «Царьград».

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Крупные страны не могут прийти к соглашению о ситуации на Украине. Китай поддерживает мирные инициативы американского президента Дональда Трампа на G20, в то время как союзники США оказывают поддержку украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом пишет агентство Reuters. «Китай поддерживает мирный план Трампа по Украине на G20, в то время как союзники США объединяются в поддержку Зеленского», — говорится в материале агентства. Министр иностранных дел Китая Ван И подтвердил поддержку усилий, направленных на мирное разрешение конфликта, включая достигнутый консенсус между США и Россией на встрече министров иностранных дел стран G20 в Йоханнесбурге. Китай 13 февраля предложил провести переговоры по конфликту на Украине с участием президента России Владимира Путина и Трампа без украинского лидера Владимира Зеленского, что вызвало скепсис на Западе. Западные эксперты усомнились в таком подходе, особенно учитывая, что встреча пройдет без представителей Европы, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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